TOC Worldwide afina los detalles de lo que será TOC Américas Cartagena 2026, el principal evento de la cadena de suministro de contenedores en la región, que se llevará a cabo entre el 20 y el 22 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, en Cartagena, Colombia.
Cabe destacar que la exitosa edición 2025, realizada en Ciudad de Panamá, dejó cifras que reflejan el posicionamiento del encuentro en la región: más de 1.800 asistentes provenientes de más de 60 países, más de 100 stands en el área de exhibición y más de 90 panelistas expertos. Asimismo, participaron representantes de más de 500 puertos y terminales, junto a navieras, operadores logísticos, exportadores y otros actores clave de la industria.
En cuanto al perfil de los asistentes, los puertos y terminales lideraron la participación con un 37%, seguidos por líneas navieras, propietarios de carga, armadores y operadores de barcazas con un 14%. A ello se sumaron compañías freight forwarders, operadores 3PL y servicios de remolcadores (11%), además de consultoras, firmas de ingeniería e inspección, así como representantes gubernamentales, asociaciones y medios especializados.
Para su edición 2026, TOC Américas se desarrollará bajo el concepto “Conflicto, comercio y (des)conectividad… ¿Dónde está el crecimiento?”, eje que guiará los debates de la Conference Supply Chain, CSC Live, espacio de análisis de alto nivel estratégico enfocado en la cadena logística y el comercio marítimo internacional con la participación de autoridades portuarias y marítimas, operadores, navieras, dueños de carga y especialistas del sector donde se abordarán temáticas críticas como la resiliencia de la cadena logística, el desarrollo de infraestructura y conectividad puerto–hinterland, la sostenibilidad, la innovación y el impacto de las tensiones geopolíticas en los flujos comerciales.
El programa CSC Live también prevé ahondar en temáticas como las perspectivas del comercio global, la gestión de cadenas de suministro, el desarrollo de redes logísticas en las Américas, las asociaciones público-privadas, el financiamiento de infraestructura y la inversión en innovación, talento y tecnología.
En paralelo, TECH TOC se enfocará en el plano más operativo y tecnológico de la industria portuaria, explorando cómo la automatización, la electrificación y la inteligencia artificial están redefiniendo la eficiencia terminal. Entre los contenidos previstos figuran debates sobre automatización versus autonomía, herramientas digitales y ciberseguridad, electrificación portuaria, optimización del manejo de contenedores y gestión de activos.
El evento también contemplará los tradicionales spotlights regionales y sectoriales, con análisis específicos sobre subregiones y segmentos clave, como la cadena de frío para exportaciones o la movilización de carga no contenerizada.
La elección de Cartagena como sede —por tercera vez— responde a su creciente relevancia como hub logístico en América Latina. En 2025, el Grupo Puerto Cartagena, operador de las terminales SPCR y Contecar, superó por primera vez en su historia los cuatro millones de TEUs movilizados en un año, consolidando su rol como plataforma estratégica para el comercio internacional. Su conectividad, que la vincula con 850 puertos en 140 países, refuerza aún más su atractivo para un evento de esta magnitud.
El interés por participar en TOC Américas Cartagena 2026 ya es alto: a comienzos de año, cerca del 70% de los espacios de exhibición se encontraban vendidos, lo que anticipa una convocatoria nuevamente masiva.
Para mayor información sobre las diversas alternativas de participación disponibles en TOC Américas 2026 Colombia, por favor contáctese aquí.
Por MundoMaritimo
TOC Américas Panamá 2023 se reafirma como el evento clave de la industria marítima en la región
TOC Américas 2024: Inteligencia de Negocios, Sostenibilidad y Digitalización, serán los ejes del debate
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
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