Tras el éxito TOC Américas 2025 efectuado en Panamá, el equipo de TOC Worldwide ya se enfoca en los detalles para lo que será la nueva versión del principal evento de la cadena de suministro de contenedores de las Américas de este año: TOC Américas Cartagena 2026, el cual se realizará del 20 al 22 de octubre. Bajo el concepto “CONFLICTO, COMERCIO y (des)CONECTIVIDAD… ¿Dónde está el crecimiento?”, la prestigiosa Conference Supply Chain (CSC) tendrá como pilares del debate las principales preocupaciones del sector: el éxito en la cadena de suministro; el desarrollo de infraestructura y conectividad puerto–hinterland; el crecimiento sostenible, las tecnologías disruptivas y la innovación, entre otros aspectos que se vuelven más desafiantes en el actual marco disruptivo y de tensiones geopolíticas que impactan a la industria marítima, portuaria y logística.
Este contexto, que se ha mantenido desde la pandemia ha sometido la industria marítima, portuaria y logística a una permanente volatilidad. Por lo mismo, cobra valor la mirada del analista del sector, Lars Jensen, quien ha destacado la importancia de distinguir entre el “ruido” coyuntural de las señales reales de cambios estructurales en el mercado, siendo TOC Américas la mejor oportunidad para cumplir con ese propósito.
Sin embargo, el horizonte para el sector en la región no es del todo sombrío. La creciente multipolaridad comercial hace que América Latina —y en particular el Caribe— estén ganando relevancia estratégica dentro de las cadenas logísticas globales. Así lo demuestran las inversiones en puertos del Atlántico colombiano, la centralidad del Canal de Panamá y el desarrollo de hubs logísticos y zonas francas que están reforzando el rol regional como nodo del comercio contenedorizado.
Al mismo tiempo, acuerdos como el EU–Mercosur Free Trade Agreement podrían impulsar en los próximos años la movilización de productos agrícolas y minerales clave para la transición energética, generando nuevas oportunidades para puertos y redes logísticas latinoamericanas.
¿Por qué Cartagena?
En este escenario, la elección por tercera vez de Cartagena como sede de TOC Américas, no es casual, considerando que en 2025 el Grupo Puerto Cartagena (que opera las terminales portuarias SPCR y Contecar) logró movilizar, por primera vez en 32 años, más de cuatro millones de contenedores anuales con un total de 4.143.321 de TEUs. Esto ha llevado al puerto ha consolidar su papel como plataforma logística estratégica de Colombia, de América Latina y del comercio marítimo internacional, el cual se ve reforzada con la conexión, a través de los servicios navieros que la conectan 850 puertos en 140 países del mundo.
Es más, el interés que despierta Cartagena como un hub principal en América Latina y como sede de TOC Américas es tal, que las plazas para la Exhibición ya, recién comenzado el año, están vendidas en un 70%, por lo que lo interesados deberán apresurar sus gestiones para asegurar su participación en el evento.
Los números de TOC Américas 2025
Pero las altas expectativas para lo que será el TOC Américas Cartagena 2026, también se fundan en las exitosas cifras que dejó el evento realizado el año pasado en Panamá: Más de 1.800 delegados de todo el mundo; más de 100 compañías dieron vida a la Exhibición; más de 90 analistas y lideres de la industria participaron como relatores de las conferencias. Además, los delegados asistentes provinieron de más de 60 países y 500 de ellos correspondieron a ejecutivos y profesionales que se desempeñan en puertos y terminales.
Entre los principales tipos de compañías que tuvieron presencia en TOC Américas 2025, destacaron los puertos y terminales con un 37% de los delegados asistentes; un 14% lo conformaron líneas navieras, propietarios de carga, expedidores, armadores y operadores de barcazas; también estuvieron presentes delegados de compañías freight forwarders; 3PL, Logística y de servicios de remolcadores con un 11%. En tanto, delegados de consultoras, Inspecciones y de ingeniería civil representaron el 75 de la asistencia, mientras que las asociaciones, representantes de gobierno y medios de comunicación alcanzaron el 5%.
Por MundoMaritimo
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