TOC Américas se prepara para regresar a Cartagena, Colombia, entre el 20 y el 22 de octubre de 2026, en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas. Bajo el lema "Conflicto, comercio y (des)conectividad… ¿Dónde está el crecimiento?", el principal evento de la industria marítima, portuaria y logística de la región proyecta reunir a más de 1.800 profesionales provenientes de 60 países.
Si bien el debate de alto nivel estratégico de los programas CSC Live y TECH TOC son el corazón del evento, el mayor valor diferencial para quienes buscan maximizar el retorno de su inversión radica en las exclusivas oportunidades de networking. Estas instancias permitirán estrechar lazos directos con los destacados oradores de las conferencias, entre los que figuran representantes de las principales líneas navieras (como MSC, ONE, Hapag-Lloyd y Maersk) y de generadores de carga globales como Amazon Global Logistics y AliExpress. Ellos, junto a líderes regionales como Dollarcity y el recientemente confirmado relator del Grupo Falabella, permitirán analizar el presente y definir el futuro de las operaciones logísticas.
Para hacer posible este despliegue, el evento cuenta con un sólido respaldo de auspiciadores confirmados, liderados por el anfitrión Grupo Puerto de Cartagena, a quienes recientemente se han unido actores de gran relevancia como Puerto Bahía (Registration Sponsor) y el operador portuario global PSA (Badge Sponsor), que se suman a Hanseatic Global Terminals (Associate Partner) y DP World (Global Port Partner), además de una sólida red de auspiciadores entre los que destacan TPM Manta, Ultratug, Ultraport, COMPAS y Jan De Nul.
Conexiones de alto nivel y experiencias en terreno
Adquirir el Pase de Delegado o participar como auspiciador abre las puertas a una agenda que comienza antes de la apertura oficial. El lunes 19 de octubre, los asistentes podrán participar de dos actividades inmersivas con cupos limitados: una visita a la Fundación Puerto Cartagena durante la mañana y una visita guiada al puerto de SPRC por la tarde, brindando una visión operativa privilegiada de este nodo marítimo.
Intercambio en un ambiente distendido
Entre las experiencias sociales y de relacionamiento más esperadas destaca la Fiesta de Networking, programada para el fin de la tarde del martes 20 de octubre en el Port Oasis Eco-Park, que ofrecerá música en vivo, comida, bebida y transporte gratuito. A ello se suma el Happy Hour de TOC Américas, que se realizará el miércoles 21 de octubre finalizando las charlas en la Plaza Mayor del recinto, con el apoyo de ProColombia.
En el plano cotidiano y como parte fundamental del relacionamiento diario, se suman los encuentros de networking a la hora del almuerzo y los Coffee Breaks, que se desarrollan entre cada descanso de sesión en el área de exhibición —un espacio dinámico que alberga a más de 100 empresas de tecnología y soluciones portuarias, ideal para explorar innovaciones y cerrar negocios—. Finalmente, como actividad de cierre, el jueves 22 de octubre se desarrollará el tradicional TOC Golf, invitando a una entretenida ronda de minigolf para quienes ya aseguren su participación para la edición 2027.
Tecnología y oportunidades comerciales
El registro como delegado también otorga acceso premium a la renovada aplicación TOC GO, permitiendo gestionar reuniones privadas con antelación, organizar agendas y consultar la lista de asistentes.
TOC Américas 2026 se perfila como una cita ineludible. Las inscripciones para delegados continúan abiertas en el siguiente enlace. Además, cabe destacar que aún quedan algunos espacios de exhibición disponibles y un par de oportunidades de auspicios para aquellas empresas que deseen posicionar su marca ante los principales tomadores de decisiones del continente.
Para más información y asegurar su participación, los interesados pueden contactar a Víctor Gallardo, socio para América Latina, al siguiente e-mail: [email protected]
Por MundoMaritimo
TOC Américas 2026 prepara intensa agenda de debates sobre los desafíos de la industria marítima en Cartagena, Colombia
TOC Américas 2026 ofrece a sus delegados acceso a tres días de conocimiento y networking del más alto nivel
3722 compañías registradas, 51 países, 85 empresas patrocinadas
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