TOC Américas 2026 se realizará del 20 al 22 de octubre en el Centro de Convenciones Las Américas, en Cartagena de Indias, Colombia ya cuenta con una agenda consolidada para sus conferencias CSC Live y TECH TOC con más de 90 relatores confirmados que abordarán los desafíos clave de la industria marítima, portuaria y logística.

Bajo el lema “Comercio, conflicto y (des)conectividad… ¿Dónde está el crecimiento?”, CSC Live abordará los efectos de la geopolítica sobre el sector. El 20 de octubre— tras las palabras de bienvenida del capitán Alfonso Salas, director gerente de Grupo Puerto de Cartagena— se dará comienzo a la jornada dedicada al comercio y las cadenas de suministro. Destacará el panel “De Colombia al mundo: una conversación con Grupo Puerto de Cartagena”. También durante el día se abordarán las “Perspectivas del comercio marítimo mundial de carga contenerizada”, se dará “Una mirada integral al comercio intraamericano: desafíos y oportunidades” y a la “Gestión de cadenas de suministro en un entorno incierto”.

El 21 de octubre, dedicado al crecimiento y la sostenibilidad, incluirá los paneles “¿Qué hay más allá del desarrollo de infraestructura portuaria? Construir una red de comercio marítimo”, “Qué hacer y qué evitar en las zonas económicas especiales”, “Reducir la brecha entre cadenas de suministro sostenibles y rentables” e “Integración de puertos, hinterland y mercados”. La conversación sobre zonas económicas especiales incorporará por primera vez este tema al evento y se desarrollará en formato de entrevista.

El 22 de octubre, la conferencia dirigirá su atención al Caribe con el “Foro portuario regional: el Gran Caribe, ¿la nueva zona de interés para el transporte marítimo?”. La conversación será moderada por Paul Gallie, director gerente de PSL Advisors, y contará con Paulo Ruy, vicepresidente sénior comercial para Latinoamérica de Hanseatic Global Terminals; Pedro Brain, director de Negocios de Ultraport; Alberto Acuña, presidente de COMPAS; Jorge Chávez, director de la Autoridad Portuaria Nacional del Perú (APN); Tom van Eynde, director gerente para Norteamérica de TiL Group, y Gonzalo Rodríguez, asociado de Operaciones de la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo.

Otros destacados relatores que participaran de los paneles se encuentran los relatores destacados de las conferencias figuran Enno Koll, CEO regional para las Américas de PSA International; Alexandre Reali, CEO de Cristóbal Terminal de TiL Group; Daniel Rose, director gerente de APM Terminals Pecém, y Jorge Chávez, director de la Autoridad Portuaria Nacional del Perú.

CSC Live contará además con una mayor presencia de propietarios de carga, navieras, transitarios y compañías de e-commerce, incluidos destacados representantes de AliExpress, Amazon Global Logistics, Falabella y Dollarcity.

En paralelo, TECH TOC abordará las decisiones tecnológicas y operativas de puertos y terminales. El programa abrirá con el “Foro de liderazgo portuario y de terminales: ¿cuáles son los beneficios empresariales concretos de un indicador de referencia sectorial para la digitalización portuaria?”, desarrollado en colaboración con TIC 4.0 y Boston Consulting Group. También se abordarán las temáticas “De la automatización a la autonomía: ¿cómo pueden las terminales realizar la transición?” y “¿Cómo pueden los puertos de las Américas impulsar la próxima etapa de electrificación de flotas?”.

La segunda jornada de TECH TOC incorporará “Una mirada al sector de graneles sólidos: dinámica del mercado y eficiencia operativa”, un ámbito nuevo para el evento. Completan esa jornada “Gestión inteligente de activos portuarios y mantenimiento de equipos”, “Más allá de las expectativas: ¿qué significa realmente invertir en inteligencia artificial?” y “Optimizar la manipulación de contenedores para maximizar el desempeño y el movimiento de carga en las terminales”. El 22 de octubre cerrará con “Una mirada integral a la seguridad”.

Junto al programa de conferencias y los espacios de networking, el evento incluirá una visita a la Fundación Puerto Cartagena por la mañana y un recorrido guiado al puerto de SPRC por la tarde, ambos el 19 de octubre. Asimismo, el 20 de octubre se celebrará la Fiesta VIP de Networking, mientras que el tradicional Happy Hour de TOC Américas tendrá lugar al finalizar las charlas el miércoles 21 de octubre, entre otras destacadas actividades.



Para más información y asegurar su participación, los interesados pueden contactar a Víctor Gallardo, socio para América Latina, al siguiente e-mail: [email protected]

Por MundoMaritimo