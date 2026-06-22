Las tarifas spot del transporte marítimo de contenedores continuaron aumentando durante la última semana, impulsadas por la alta demanda de temporada alta, la anticipación de ajustes en recargos por combustible y las restricciones de capacidad aplicadas por las líneas navieras mediante cancelaciones de itinerarios (blank sailings).
El índice World Container Index (WCI) de Drewry, registró un incremento semanal de 12%, alcanzando los US$3.969/FEU al 18 de junio. Con este resultado, el indicador llegó a su nivel más alto en 18 meses, apoyado principalmente por el aumento de tarifas en las rutas Transpacífico y Asia-Europa.
En la ruta Transpacífico, las tarifas spot desde Shanghái a Nueva York aumentaron 15%, hasta US$6.769/FEU, mientras que para Shanghái-Los Ángeles crecieron 10%, llegando a US$5.142/FEU. Drewry señaló que las líneas navieras están aplicando recargos para gestionar el incremento de demanda asociado al adelantamiento de embarques (frontloading) antes de los cambios arancelarios esperados en Estados Unidos, válidos a partir de julio.
En tanto, en la ruta Asia-Europa, los valores spot también registraron alzas. El servicio Shanghái-Róterdam aumentó 15%, hasta US$4.342/FEU, mientras que Shanghái-Génova subió 12%, alcanzando US$5.756/FEU. Según la consultora, la demanda de temporada alta vinculada al adelantamiento de embarques previos al esperado ajuste del combustible marítimo el 1 de julio permitió a las líneas navoeras implementar recargos adicionales.
Acotada aplicación de blank sailings
Pese a la volatilidad del mercado, los niveles de cancelación de itinerarios permanecen relativamente contenidos. Drewry proyecta 31 blank sailings en las principales rutas Este-Oeste, entre el 22 de junio y el 26 de julio, equivalente a una tasa de cancelación de solo 4%, con 96% de los servicios programados operando.
La mayor parte de las interrupciones se concentra en la ruta Transpacífico hacia el este, con 55% del total, seguida por Asia-Europa/Mediterráneo con 29% y el Atlántico con 16%. En el corto plazo, Drewry reportó seis cancelaciones anunciadas para la próxima semana en el Transpacífico, mientras que en Asia-Europa se contemplan tres, reflejando una gestión selectiva de capacidad por parte de los operadores.
Acuerdo EE.UU.-Irán: recuperación será gradual
El acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán redujo la percepción de riesgo en los mercados marítimos al abrir la posibilidad de una normalización del tránsito por el Estrecho de Ormuz, corredor clave para las exportaciones energéticas globales. Sin embargo, las compañías navieras mantienen una postura cautelosa ante la incertidumbre sobre su implementación y el calendario para una reapertura efectiva. De hecho, pocos días después del acuerdo Irán anunció nuevamente el cierre de la vía tras acusar nuevos ataques de Israel contra el Líbano.
Xeneta advirtió además que el impacto de la crisis aún es significativo. Antes del conflicto, 99 servicios portacontenedores operaban o transitaban por el Golfo Pérsico, movilizando una capacidad nominal combinada de 3,2 millones de TEUs, cerca de 10% de la flota mundial de contenedores. Actualmente, solo 11 servicios permanecen activos en la zona, con 74.000 TEUs de capacidad operativa.
Peter Sand, analista jefe de Xeneta, aseguró que “incluso si el alto al fuego se mantiene, alrededor del 10% de la capacidad mundial de transporte marítimo de contenedores está afectada por el bloqueo y las tarifas de flete están aumentando en las principales rutas. Esta escala de disrupción y volatilidad del mercado no puede revertirse de la noche a la mañana”.
Xeneta anticipa que la recuperación se desarrollará en fases: primero la extracción de buques y tripulaciones retenidos en la región, luego la reactivación de servicios regionales y finalmente el retorno de los grandes servicios de larga distancia Asia-Europa y Asia-Norteamérica. Incluso tras una normalización, la consultora prevé que la configuración de servicios en Medio Oriente podría cambiar, con mayor dependencia de conexiones regionales y transbordos para reducir la exposición a futuras disrupciones.
Por su parte, Drewry indicó que una eventual estabilización de la situación geopolítica podría aliviar presiones sobre los precios del petróleo y del bunker, reduciendo costos para los operadores. No obstante, la combinación de demanda estacional elevada, recargos implementados por las líneas navieras y capacidad aún condicionada mantendría la presión alcista sobre las tarifas en el corto plazo.
Por MundoMaritimo
Tarifas de tanqueros continúan bajo presión mientras persiste cierre del Estrecho de Ormuz
Guerra en Medio Oriente aún no desata alza de las tarifas spot del sector portacontenedor a nivel global
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