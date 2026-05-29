El mercado mundial de transporte marítimo de petróleo y derivados continúa condicionado por el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, situación que mantiene incertidumbre sobre la evolución de la oferta y demanda de tanqueros durante 2026 y 2027.
Según BIMCO, el escenario dependerá principalmente de cuándo se restablezca el tránsito seguro por la vía marítima, al plantear dos opciones: Apertura y Cierre hasta, al menos, 2027. En ambos escenarios se prevé un debilitamiento del balance entre oferta y demanda durante 2026 para los segmentos de tanqueros de crudo y productos. Sin embargo, la presión sería mayor en el escenario de cierre prolongado del Estrecho de Ormuz.
Por otra parte, en el caso de una eventual reapertura durante 2026, se estima que el segmento de tanqueros de crudo podría mostrar una recuperación de las condiciones de oferta y demanda en 2027, mientras que el segmento de productos refinados mantendría condiciones similares a las de 2026 debido al crecimiento de la flota.
El informe también advierte que, si el cierre del estrecho se prolonga y las reservas mundiales de petróleo comienzan a agotarse durante el segundo semestre de 2026, la demanda de transporte marítimo podría debilitarse aún más en 2027, al mismo tiempo que aumentaría la oferta de buques.
Las tarifas de flete para tanqueros de crudo registraron incrementos desde el inicio del conflicto y los principales índices globales continúan por encima de los niveles previos a la guerra. Al respecto, BIMCO señaló que “las tarifas muy elevadas para cargas en el Golfo Pérsico siguen impactando los índices incluso cuando muy pocos buques transitan el Estrecho de Ormuz”.
No obstante, la asociación indicó que en otras rutas comerciales relevantes las tarifas ya retornaron a niveles similares a los observados antes del conflicto. En el segmento Aframax, las tarifas incluso descendieron por debajo de los niveles previos a la guerra debido al aumento de competencia generado por buques LR2 operando en el mercado de cargas sucias.
El informe añade que la volatilidad también impactó al mercado de tanqueros de productos, donde las tarifas llegaron a casi duplicarse antes de regresar posteriormente a niveles previos al conflicto.
En paralelo, las tarifas de fletamento por tiempo y los precios de buques de segunda mano registraron incrementos durante el período analizado. Sin embargo, BIMCO indicó que “el alza en los valores de naves usadas fue más moderada en comparación con el comportamiento de los fletes y Los contratos de fletamento ”.
BIMCO concluyó que, en caso de concretarse una reapertura del Estrecho de Ormuz y una posterior recomposición de inventarios globales de petróleo durante 2027, las tarifas de tanqueros de crudo podrían registrar nuevas alzas. Por el contrario, “si el Estrecho de Ormuz no reabre en 2027, esperamos que las tarifas de tanqueros de crudo y productos caigan significativamente”, indicó finalmente la asociación de la industria marítima.
Por MundoMaritimo
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