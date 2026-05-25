Aunque los enfrentamientos en Irán “han cesado en gran medida”, de acuerdo con MSI el Estrecho de Ormuz (SoH) “permanece efectivamente cerrado al transporte marítimo”, tanto para buques iraníes como internacionales. La consultora prevé una reapertura gradual durante los próximos meses, con niveles de tránsito equivalentes al 80% de los previos al conflicto en el tercer trimestre y 95% en el cuarto trimestre de 2026.
El cierre de esta ruta estratégica ya ha tenido repercusiones directas sobre el comercio marítimo global. Según el análisis, la demanda mundial de contenedores se contrajo un 0,9% interanual en marzo, poniendo fin a 30 meses consecutivos de crecimiento. De acuerdo con la firma, “la guerra en Irán fue el principal impulsor” de esta caída.
Las rutas vinculadas a Medio Oriente registraron los descensos más pronunciados. La ruta Lejano Oriente-Medio Oriente/ india en sentido oeste cayó un 19,6% interanual en marzo, “la mayor caída desde los primeros meses de la pandemia de Covid-19”, señaló MSI. Asimismo, la ruta China-Golfo Pérsico redujo significativamente su participación dentro del comercio total regional.
Pese a este contexto, otras rutas principales continúan mostrando resiliencia. MSI destacó que Asia-Europa mantuvo un crecimiento del 1,7% interanual en marzo, impulsado por los bienes enviados a Europa, mientras que el Transpacífico al este podría exhibir un segundo semestre más sólido que en la primera mitad del año.
En paralelo, las tarifas spot continúan al alza. Drewry informó que su World Container Index (WCI) aumentó un 6% hasta los US$2.712/FEU, impulsado principalmente por las rutas Asia-Europa. Las tarifas en la ruta Shanghái-Róterdam subieron 15% hasta US$2.773/FEU, mientras que Shanghái-Génova avanzó 10% hasta los US$4.082/FEU.
Según Drewry, este fortalecimiento responde tanto a una demanda adelantada de temporada alta como al incremento de niveles FAK (Freight All Kinds). La consultora indicó que CMA CGM anunció nuevos niveles FAK a partir del 1 de junio, ubicando las tarifas Asia-Europa en torno a US$4.700/FEU y Asia-Mediterráneo entre US$5.500 y US$5.700/FEU.
En la ruta Transpacífico también se observan presiones alcistas. Drewry señaló que ONE implementará un recargo de temporada alta (PSS, por su sigla en inglés) de US$2.000/FEU para cargas en sentido este a partir del 1 de junio.
Sin embargo, MSI advirtió que buena parte del aumento tarifario está siendo impulsado por recargos asociados al combustible. “Los recargos por precio del bunker son el principal motor del aumento de tarifas”, indicó la consultora, agregando que ello “limitará el beneficio” que las líneas navieras puedan obtener de los mayores niveles spot.
Gestión de capacidad
La incertidumbre geopolítica también está influyendo sobre la gestión de capacidad. Drewry reportó que en las próximas cinco semanas se esperan 41 cancelaciones de itinerarios blank sailings sobre un total de 700 zarpes programadas en los principales servicios Este-Oeste, equivalente a una tasa de cancelación de 6%.
Las mayores disrupciones se concentran en el Transpacífico al este y en Asia-Europa/Mediterráneo, ambos con 37% de las cancelaciones previstas. Drewry explicó que las líneas navieras están “ajustando la oferta mediante blank sailings y una gestión selectiva de capacidad” para sostener los niveles tarifarios.
No obstante, la consultora destacó que el despliegue de capacidad en Asia-Europa sigue siendo relativamente elevado. Para esta semana solo se han anunciado tres blank sailings en esa ruta, “lo que indica un mayor despliegue de capacidad para acomodar la carga de temporada alta”.
Temporada alta
Drewry apuntó que los mayores tiempos de tránsito derivados de los desvíos por el Mar Rojo, la congestión en el norte de Europa y la incertidumbre sobre el combustible están incentivando a algunos propietarios de carga a adelantar embarques antes de la temporada alta tradicional.
“Recargos adicionales, servicios extras selectivos y una oferta más ajustada de buques probablemente mantendrán las condiciones de mercado sensibles a nuevas disrupciones geopolíticas u operacionales en las próximas semanas”, advirtió Drewry.
En este escenario, MSI proyecta que el mercado naviero continuará enfrentando desafíos de rentabilidad durante 2026, pese al aumento de las tarifas spot.
No obstante, una eventual paz en Medio Oriente podría aliviar gradualmente las presiones sobre el transporte marítimo de contenedores, favoreciendo la reapertura del Estrecho de Ormuz y una moderación de los costos de combustible, recargos y tarifas spot.
Por MundoMaritimo
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