Los últimos datos anuales de la plataforma Alternative Fuels Insight (AFI) de DNV reflejan un año marcado por la incertidumbre normativa y un proceso de reajuste del mercado. Si bien las órdenes de construcción de naves se moderó en 2025 tras el auge excepcional registrado el año anterior, la proporción de arqueo bruto (GT) correspondiente a buques propulsados por combustibles alternativos se mantuvo estable en 38%.
Esta estabilidad estuvo sustentada principalmente por el segmento portacontenedores y, en menor medida, por las órdenes de buques de pasajeros y car carriers (PCTC). En total, durante 2025 se cursaron 275 órdenes de construcción de buques propulsados por combustibles alternativos, lo que representa una caída interanual de 47%. Este retroceso fue coherente con la contracción general del mercado astillero , que descendió a 2.403 órdenes, frente a las 4.405 registradas en 2024.
A pesar de este escenario, los contratos para la construcción de portacontenedores mostró una mayor resiliencia, aumentando a 547 nuevas órdenes desde los 447 del año anterior, y concentrando cerca del 49% del arqueo bruto total y el 68% de las órdenes de buques con combustibles alternativos. Dentro de este segmento, los combustibles alternativos dominaron claramente el libro de órdenes, con una mezcla por capacidad compuesta aproximadamente por 58% de GNL, 36% de combustibles convencionales y 6% de metanol.
Knut Ørbeck-Nilssen, CEO Maritime de DNV, señaló que “si bien los datos reflejan un año turbulento, en el que las decisiones estratégicas fueron más difíciles, la desaceleración de 2025 también responde a una corrección natural tras varios años de órdenes extraordinariamente elevadas. Aun así, en determinados segmentos el impulso hacia el uso de combustibles alternativos se mantiene. De cara al futuro, el avance dependerá de normativas eficaces y globales que incentiven su adopción, creen condiciones de competencia equitativas y faciliten una implementación justa”.
En línea con la fortaleza del segmento portacontenedor, los buques propulsados por GNL lideraron el mercado de combustibles alternativos en 2025 en todos los tipos de naves, con 188 órdenes que representaron el 31% del arqueo bruto total. En contraste, los pedidos de buques a metanol cayeron a 61 unidades, desde las 149 registradas en 2024, mientras que el amoníaco y el GLP mostraron una adopción aún limitada.
Las órdenes de tanqueros de GLP y etano se redujeron en 73% entre 2024 y 2025. De manera similar, los graneleros, los tanqueros de crudo y de productos y los quimiqueros registraron fuertes caídas interanuales, reflejando un mayor foco en la eficiencia de costos y la falta de incentivos inmediatos para comprometer inversiones en combustibles alternativos. En el caso de los car carriers, los pedidos prácticamente se detuvieron tras varios años de intensa actividad, con una caída del 90% respecto del año anterior.
Jason Stefanatos, director global de Descarbonización de DNV, explicó que “la resiliencia del libro de oódenes de buques propulsados por combustibles alternativos en 2025 está impulsada principalmente por las líneas navieras, que han establecido sus propios objetivos de reducción de emisiones pese a la desaceleración del mercado y la incertidumbre normativa. Observamos que están priorizando inversiones donde existe una fuerte alineación entre infraestructura de suministro, certidumbre regulatoria y viabilidad comercial, particularmente en el transporte de contenedores, donde el GNL y el metanol cuentan con cadenas de suministro consolidadas y respaldo de la demanda”.
Añadió que, en contraste, “segmentos como el granelero y el de tanqueros son más sensibles a los ciclos de mercado y al costo del capital, lo que lleva a una preferencia por los combustibles convencionales hasta que exista mayor claridad sobre las emisiones del ciclo de vida de los combustibles y los incentivos normativos. En la práctica, este entorno debería incentivar a los armadores a enfocarse en soluciones escalables, invertir en flexibilidad de combustible y adoptar medidas de eficiencia energética que puedan adaptarse a medida que evolucionen las políticas y el mercado”.
En paralelo, la inversión en infraestructura de suministro de combustibles continuó avanzando, con la incorporación de 22 taqueros de bunkering de GNL al libro de órdenes, junto con nuevas unidades capaces de abastecer metanol y biocombustibles. Estos desarrollos apuntan a una mayor confianza en las cadenas de suministro de GNL y en las capacidades emergentes de abastecimiento multicombustible, reduciendo los riesgos operacionales y respaldando la viabilidad económica de la adopción de combustibles alternativos.
Finalmente, los sistemas de propulsión asistida por viento (WAPS) registraron la entrega de 24 buques en 2025, con un total de 63 dispositivos de propulsión eólica instaladas, levemente por sobre las cifras de 2024, cuando se entregaron 22 buques con un total de 49 de estos dispositivos.
Por MundoMaritimo
