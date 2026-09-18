Las tarifas spot del transporte marítimo de contenedores en la ruta Transpacífico registraron un nuevo incremento durante la última semana y se mantienen en niveles peak, apoyadas por una demanda que ha continuado firme hasta el momento y la persistente congestión en los puertos del Lejano Oriente, de acuerdo con el más reciente análisis de Judah Levine, jefe de investigación de Freightos.
Este escenario podría comenzar a modificarse durante las próximas semanas ante señales de una moderación de los volúmenes de importación de Estados Unidos. Sin embargo, las dificultades operacionales en Asia y las cancelaciones de itinerarios (blank sailings) previstas en torno a la Golden Week (semana dorada china, entre el 1 y el 7 de octubre) podrían impedir una caída rápida de las tarifas.
El análisis cita las últimas proyecciones de volúmenes de importación vía marítima de Estados Unidos de la National Retail Federation (NRF), que anticipan que en octubre disminuirán 9% respecto de septiembre, seguidas de una nueva caída durante noviembre. Para Freightos, estas estimaciones sugieren que la demanda ya estaría comenzando a moderarse y debería debilitarse aún más próximamente.
No obstante, Levine advierte que la congestión portuaria y las cancelaciones de itinerarios durante el periodo festivo chino podrían seguir restringiendo la capacidad efectiva disponible. “La congestión portuaria, así como las cancelaciones de itinerarios durante el periodo de vacaciones, podrían significar que las tarifas permanezcan bastante elevadas incluso mientras la demanda se enfría”, señaló.
Por ahora, la mayoría de las líneas navieras no parecen estar preparando incrementos de tarifas para octubre. Freightos destaca, sin embargo, que CMA CGM anunció recargos por temporada alta (PSS) significativos, particularmente para los servicios entre el sur de Asia y Estados Unidos.
En otras rutas Este-Oeste, en cambio, las tarifas muestran una tendencia descendente. Las tarifas entre Asia y el norte de Europa retrocedieron 3% durante la última semana, hasta aproximadamente US$4.300/FEU, mientras que entre Asia y el Mediterráneo disminuyeron 12%, hasta US$4.200/FEU. En lo que va de esta semana, las tarifas diarias de ambas rutas se han moderado hasta alrededor de US$3.800/FEU.
Freightos vincula parte de esta evolución con el progresivo retorno de capacidad a través del Mar Rojo y el Canal de Suez. Según estimaciones de Sea-Intelligence citadas por Levine, más de una cuarta parte de la capacidad Asia-Europa navegará por el Mar Rojo durante septiembre. En la ruta Asia-Mediterráneo, cerca del 35% de la capacidad en el tramo principal (head haul) y entre 50% y 60% en el viaje de retorno (back haul) utilizarían Suez.
La recuperación es más lenta entre Asia y el norte de Europa, donde hasta ahora se habría restablecido por esa vía alrededor del 6% de la capacidad en el tramo principal y 30% en el retorno.
El mayor retorno por el Mar Rojo podría estar contribuyendo, junto con la moderación de la demanda posterior a la temporada peak, a la caída de las tarifas. En Asia-Mediterráneo, los precios han retrocedido aproximadamente US$3.000/FEU desde su máximo de julio, frente a una disminución cercana a US$2.000/FEU en Asia-norte de Europa.
Pese a estas bajas, las tarifas permanecen respectivamente más de 20% y 50% por encima de los niveles observados antes del inicio de la temporada peak a mediados de mayo. Para Freightos, esta diferencia evidencia que la congestión continúa siendo un factor relevante en la dinámica de precios.
El escenario global permanece además condicionado por el aumento de los costos de combustible asociado al conflicto en Medio Oriente y por la congestión tanto en puertos de origen del Lejano Oriente como en importantes hubs del norte de Europa. En Asia, estas disrupciones podrían mantener bajos los niveles de puntualidad y prolongar los retrasos acumulados después de la Golden Week y durante buena parte de octubre.
Por MundoMaritimo
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