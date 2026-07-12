El transporte marítimo de contenedores enfrenta un nuevo episodio de incertidumbre luego que el 11 de julio, el portacontenedores “GFS Galaxy”, de aproximadamente 7.000 TEUs, fuese alcanzado por un ataque iraní mientras transitaba por el Estrecho de Ormuz. El impacto provocó un incendio en la sección de popa y obligó a la tripulación a abandonar la nave. El buque, operado por Global Feeder Shipping y perteneciente al grupo Abu Dhabi Ports, cubría un servicio que conecta puertos del Golfo Pérsico con Malasia, China y Corea del Sur.
Tras el incidente, Estados Unidos inició nuevos ataques a gran escala contra Irán, mientras que Teherán declaró nuevamente cerrada la estratégica vía. Al momento de la actualización, también se registraban ataques iraníes contra instalaciones portuarias y petroleras en Bahréin, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.
A nivel global, el mercado de fletes continúa mostrando una elevada fortaleza. De acuerdo con Alphaliner, el Índice de Carga Contenerizada de Shanghái (SCFI) completó su décima semana consecutiva de alzas, alcanzando su nivel más alto desde agosto de 2024. La consultora atribuye este desempeño, entre otros factores, a la creciente congestión portuaria registrada en distintas regiones del mundo, la que mantiene una cantidad significativa de buques fuera de circulación efectiva y restringe la disponibilidad de capacidad.
Sin embargo, el comportamiento de las tarifas spot comienza a mostrar algunos signos de moderación. Peter Sand, analista jefe de Xeneta, señaló que "el mercado sigue siendo muy desafiante, pero hay un tenue rayo de esperanza al final del túnel para los propietarios de carga", luego de que las tarifas spot permanecieran prácticamente estables durante la última semana en las principales rutas desde el Lejano Oriente, mientras que las líneas navieras continúan incorporando capacidad adicional.
No obstante, advirtió que esta pausa no implica el término del actual ciclo alcista. "Este no es, en absoluto, el final del incremento de las tarifas impulsado por la crisis del Estrecho de Ormuz, y se esperan nuevos aumentos a mediados de julio, aunque de una magnitud menor que los registrados a comienzos del mes", indicó.
Las tarifas continúan muy por encima de los niveles observados a comienzos del año. Según Xeneta, los valores spot desde el Lejano Oriente hacia la Costa Oeste (USWC) y la Costa Este (USEC) de Estados Unidos permanecen un 276% y un 232% superiores, respectivamente, respecto del cierre de febrero. Al 10 de julio, el promedio del mercado alcanzaba los US$7.069/FEU hacia la USWC US$8.808/FEU hacia la USEC, US$5.503/FEU hacia el norte de Europa y US$6.855/FEU hacia el Mediterráneo.
Pese a ello, el incremento de capacidad comienza a aliviar parte de la presión sobre la cadena logística. Xeneta informó que la oferta en la ruta Lejano Oriente-USWC aumentó un 5,5% semanal, mientras que hacia la USEC creció un 6,2% y hacia el norte de Europa un 3,1%. Para Sand, "esa sostenida incorporación de capacidad parece estar teniendo efecto, aliviando parte de la presión y ayudando a que los propietarios de carga puedan mover su carga con mayor confiabilidad, aunque todavía no se traduzca en menores tarifas".
Desde Freightos también observan un posible cambio en la dinámica de la demanda. Si bien las líneas navieras continúan incorporando capacidad en las rutas del Transpacífico para responder al aumento de los embarques, algunos freight forwarders consideran que la demanda impulsada por la anticipación de los embarques podría estar acercándose a su peak. De confirmarse esa tendencia, la combinación de una demanda más moderada y una mayor oferta podría dificultar la aplicación de los incrementos tarifarios previstos para mediados de julio e, incluso, abrir espacio para una reducción hacia fines de mes.
Más allá de la coyuntura, Alphaliner advierte que el mercado enfrenta desafíos estructurales de mayor alcance. Entre 2027 y 2028 está prevista la incorporación de cerca de 1.100 nuevos portacontenedores, equivalentes a casi 9 millones de TEUs de capacidad adicional, un volumen que supera ampliamente los niveles históricos. La consultora señala que absorber esa oferta requerirá un fuerte crecimiento de la demanda, un aumento del desguace de buques, una mayor adopción de la navegación a velocidad reducida (slow steaming) y que la congestión portuaria continúe limitando la capacidad efectiva disponible, de lo contrario, el mercado podría enfrentar un severo desequilibrio entre oferta y demanda.
Por MundoMaritimo
Crisis en el Mar Rojo: Alzas de las tarifas spot alcanzarían su peak a comienzos de febrero
Tarifas spot repuntan con fuerza a inicios de 2026 por efecto estacional previo al Año Nuevo Lunar
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.