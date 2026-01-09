El inicio de 2026 estuvo marcado por un aumento significativo de las tarifas de transporte marítimo de contenedores, impulsado principalmente por los incrementos generales de tarifas (GRIs) impulsados por las líneas navieras a comienzos de año y por el adelanto de los embarques previo al Año Nuevo Lunar. Así lo reflejan los últimos datos del Freightos Baltic Index (FBX) y de la plataforma de análisis de mercado Xeneta, que muestran incrementos de dos dígitos en las principales rutas desde Asia.
Según Freightos, las tarifas desde Asia hacia la Costa Oeste de Estados Unidos (USWC) subieron un 22% semanal, hasta US$2.617/FEU, mientras que los fletes hacia la Costa Este (USEC) aumentaron un 12%, alcanzando los US$3.757/FEU. En la ruta Asia– Norte de Europa, los precios se incrementaron un 9% hasta los US$3.000/FEU, y en la ruta Asia–Mediterráneo el alza fue de 21%, llegando a US$4.844/FEU.
Freightos observó que en la ruta Transpacífico las tarifas comenzaron a subir a mediados de diciembre y mantuvieron su tendencia al alza tras los GRIs del 1 de enero. Levine indicó que el hecho de que “las tarifas no hayan retrocedido en absoluto respecto de los aumentos de diciembre —como ocurrió tras varios intentos de GRI en el cuarto trimestre— sugiere que la demanda previa al Año Nuevo Lunar está aumentando y sosteniendo las tarifas también en estas rutas”. Aun así, advirtió que los volúmenes proyectados serían un 10% inferiores a los del año anterior, lo que, junto con el crecimiento de la capacidad, contribuye a que las tarifas interanuales sigan siendo significativamente más bajas.
Los datos de Xeneta, correspondientes al 8 de enero de 2026, confirman este escenario de alzas pronunciadas. Las tarifas spot promedio se situaron en US$2.835/FEU desde el Lejano Oriente a la USWC, en US$3.807/FEU hacia la USEC, en US$2.844/FEU hacia el norte de Europa y US$4.815/FEU hacia el Mediterráneo.
Peter Sand, jefe de análisis de Xeneta, señaló que “una tradicional carrera de carga previa al Año Nuevo Lunar a comienzos de 2026 es un factor clave detrás de los aumentos dramáticos en las tarifas spot desde el Lejano Oriente, que suben casi un 60% hacia la USWC en comparación con hace un mes”. Para Sand, resulta “refrescante que aún se pueda encontrar algo de estacionalidad en el transporte marítimo de contenedores, tras el caos generado por el conflicto en el Mar Rojo y los aranceles de EE. UU.”.
Judah Levine, analista jefe de Freightos, explicó que también “los GRIs de comienzos de año impulsaron las tarifas Asia–Europa un 9% hasta el umbral de los US$3.000/FEU la semana pasada, y las tarifas Asia–Mediterráneo más de un 20% hasta cerca de US$4.800/FEU”. El analista destacó que estos niveles reflejan aumentos acumulados de 23% y 45%, respectivamente, desde mediados de diciembre.
Levine añadió que estos incrementos “reflejan una creciente demanda previa al Año Nuevo Lunar en estas rutas, aun cuando las líneas navieras están agregando capacidad para atender estos volúmenes”. En el caso del Mediterráneo, las tarifas alcanzaron niveles similares a los máximos de la temporada alta de 2025, mientras que en Europa se situaron en su punto más alto desde fines de agosto. No obstante, el analista subrayó que, pese a estos repuntes, “las tarifas Asia–Europa siguen siendo un 40% más bajos que el año pasado, probablemente como efecto de una flota en crecimiento”.
El analista también advirtió que, si bien habrá “una mayor presión alcista sobre las tarifas” a medida que los dueños de carga aceleren embarques antes del feriado, “la expectativa de más largo plazo es que las tarifas spot vuelvan a bajar”, por lo que llamó a los embarcadores a ser cautelosos al negociar contratos de mayor plazo.
Por MundoMaritimo
