La industria del transporte marítimo de contenedores llega al período previo al Año Nuevo Lunar con una combinación de fuerte crecimiento de la demanda global, aumentos tarifarios de menor intensidad y perspectivas que anticipan un punto de inflexión una vez superado el peak estacional. Los datos más recientes muestran, además, un comportamiento especialmente heterogéneo entre regiones, con las rutas de América Latina exhibiendo dinámicas comerciales contrastantes.

Según cifras de Container Trade Statistics citadas por el analista Lars Jensen, “la demanda global de transporte marítimo contenedorizado creció 7,2% interanual en noviembre, el mayor aumento observado en 2025”, aunque con una marcada disparidad dependiendo de la región del globo. Desde la perspectiva exportadora, “el subcontinente indio y Medio Oriente lideraron ampliamente, con un crecimiento de 15,0%”, mientras que “las exportaciones desde América Latina apenas crecieron 0,6%”, ubicándose entre las regiones de menor desempeño, apunta.

En contraste, los flujos desde el Lejano Oriente hacia América Latina mostraron una dinámica mucho más vigorosa. Jensen destaca que, entre las principales rutas marítimas, “los embarques desde el Lejano Oriente crecieron 19,7% hacia América Latina”, superando incluso a Europa y a otros mercados emergentes.

En materia tarifaria, las señales apuntan a una desaceleración en el ritmo de los aumentos, particularmente en comparación con las semanas previas a Navidad. De acuerdo con Jensen, “las tarifas spot del Índice de Carga Contenerizada de Shanghái (SCFI) solo aumentaron marginalmente”, con alzas moderadas en las rutas Asia–Norte de Europa y Asia–Mediterráneo, así como incrementos acotados en el Transpacífico hacia la costa oeste y este de Estados Unidos. Este menor dinamismo “podría implicar que estamos acercándonos a los niveles máximos previos al Año Nuevo Lunar”, observa.

Para Sudamérica, el panorama es claramente distinto. “América del Sur continuó una tendencia a la baja”, señala Jensen, detallando que la costa este registra una caída acumulada del 34% respecto del peak de fines de noviembre, mientras que la costa oeste muestra un retroceso cercano al 40% en el mismo período. Estas correcciones contrastan con el repunte observado en otras rutas y refuerzan la idea de un mercado regional más débil en términos tarifarios.

Otros indicadores, como el World Container Index (WCI) de Drewry, sí evidenciaron fuertes aumentos durante el período de fiestas de fin de año. Jensen indica que, en comparación con dos semanas atrás, “las tarifas del Transpacífico subieron cerca de US$650/FEU”, mientras que Europa del Norte y el Mediterráneo también registraron incrementos significativos. Parte de este movimiento estaría asociado al efecto estacional, considerando que “el Año Nuevo Lunar cae el 17 de febrero, con solo cinco semanas completas por delante”.

Desde Xeneta, su analista jefe Peter Sand coincide en el carácter estacional del fenómeno. “Una tradicional carrera de carga previa al Año Nuevo Lunar a comienzos de 2026 es un factor clave detrás de los dramáticos aumentos de las tarifas spot desde el Lejano Oriente”, afirmó, subrayando que el alza hacia la Costa Oeste de Estados Unidos alcanza casi 60% en un mes. Sin embargo, advierte que “la expectativa de más largo plazo es que las tarifas spot vuelvan a bajar”, llamando a los dueños de carga a la cautela en la negociación de contratos de largo plazo.

En este contexto, el mercado previo al Año Nuevo Lunar se perfila como un punto de transición: con demanda aún sólida y tarifas elevadas en varias Rutas, pero con América Latina mostrando señales mixtas y una corrección anticipada una vez superado el impulso estacional.

