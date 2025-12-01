El mercado de fletamento de portacontenedores continúa desafiando la lógica del ciclo naviero. “El apetito de las líneas navieras por capacidad de todos los tamaños parece no tener fin”, señala Alphaliner, pese a resultados financieros debilitados y tarifas de flete en caída.

Con la oferta agotada en los tamaños mayores para 2025 y comienzos de 2026, los contratos anticipados se establecen para fechas cada vez más alejadas. Según la consultora, “los fletadores están dispuestos a fijar buques que quedarán disponibles no solo en el segundo semestre de 2026, sino también en 2027”. Incluso con fechas de entrega lejanas, algunas líneas navieras aceptan empleos multianuales a tarifas firmes si se trata de los buques adecuados”.

En las últimas semanas se observaron múltiples ejemplos: varias unidades de 8.500 a 10.000 TEUs aseguraron empleo desde 2027 en adelante.

Incertidumbre en el Canal de Suez

El mercado sigue pendiente del Canal de Suez, especulando sobre cuándo se producirá un retorno masivo de los tránsitos de portacontenedores. “Nadie lo sabe”, advierte Alphaliner, aunque estima que podría ocurrir en 2026. En el corto plazo, el desvío por el Cabo de Buena Esperanza generará disrupciones operativas temporales en los servicios Este–Oeste y podría agravar la congestión portuaria en Europa.

El lado positivo: esto “podría beneficiar al mercado de fletamento creando demanda adicional de capacidad”.

A largo plazo, el panorama es menos optimista. Se espera un retorno de la sobreoferta, aunque parte del exceso podría absorberse en rutas norte–sur en rápido desarrollo, reemplazando unidades pequeñas, antiguas y menos eficientes.

Mercado en principales tamaños

Una docena de Panamax Clásicos (4.000–5.200 TEUs) aseguraron contratos por tres años, a tarifas entre US$33.000–35.000/día, con entregas desde el segundo trimestre de 2026 a al primero de 2027. Algo similar ocurre en el rango de 3.000–3.800 TEUs, donde la competencia por capacidad moderna ha sido igual de fuerte.

Estos movimientos confirman, según Alphaliner, la “determinación de las líneas navieras de no quedarse sin capacidad”, en un mercado cada vez con menor disponibilidad para ciertos tipos de naves, especialmente buques de gran tamaño o modernos y eficientes en tamaños pequeños y medios.

Como consecuencia, además de ofrecer contratos por varios años para buques de gran envergadura, algunas líneas navieras también están dispuestas a firmar empleos de hasta 10 años para buques tan pequeños como de 1.800 TEUs, algo considerado muy improbable hasta hace poco. Este giro podría incentivar a los armadores no operadores a ordenar más buques en estas categorías y renovar sus flotas.

El segmento VLCS (7.500–13.000 TEUs) se mantuvo silencioso en meses recientes, no por falta de interés, sino por la escasez de buques disponibles. Ese interés latente se confirma ahora: dos buques de 10.000 TEUs con apertura en julio y noviembre de 2027 aseguraron contratos por tres años, a tarifas descritas como “saludables”.

Asimismo, tres buques de 8.500 TEUs extendieron sus contratos por 30–36 meses a US$32.000/día, también desde 2027. Otros contratos con entrega en 2026, concluidos previamente, salieron a la luz en los últimos días, reforzando el diagnóstico: la demanda se mantiene extremadamente alta, pese al discurso negativo en torno a tarifas y volúmenes.

Por MundoMaritimo