El mercado de fletamento de portacontenedores sigue mostrando solidez. Según Alphaliner, las tarifas “evolucionan a niveles continuamente saludables, aunque estables”, en un contexto de escasez persistente de buques y demanda sostenida.
Aun así, los cierres de contratos han sido bajos en las últimas dos semanas, en parte por la desaceleración temporal del comercio durante la Semana Dorada en China. La única excepción ha sido el segmento Panamax Clásico (4.000-5.299 TEUs), donde se registró un repunte en el número de acuerdos, con Maersk particularmente activa asegurando capacidad disponible.
La línea naviera danesa —junto con otras— continúa buscando naves que quedarán libres en 2026, “especialmente buques de mayor tamaño o modernos, eficientes en energía, que se han vuelto cada vez más difíciles de encontrar en el mercado de fletamento”. Las tarifas para contratos a futuro se mantienen firmes, aunque los armadores no operadores (NOOs) han debido aceptar empleos de menor duración. Este desarrollo “es evidencia de una mayor cautela por parte de las líneas navieras, dada la multitud de incertidumbres y vientos en contra que enfrenta el mercado”.
Perspectivas comerciales y geopolíticas
En el frente de los fletes, el Índice de Carga Contenerizada de Shanghái (SCFI) experimentó una leve recuperación impulsada por los aumentos generales de tarifas (GRI) por parte de las líneas navieras y las cancelaciones de itinerarios (blank sailings), aunque Alphaliner advierte que el repunte “probablemente será de corta duración, con un final de año débil en muchas rutas”.
El análisis también subraya el posible impacto de la tregua entre Israel y Hamas, que abre la posibilidad de una reapertura de la ruta del Mar Rojo-Suez. Un eventual retorno de los servicios a través del canal, aunque gradual, “podría beneficiar al mercado de fletamento a corto plazo debido a las disrupciones derivadas de la reorganización de redes”. No obstante, a más largo plazo, la menor distancia entre Asia y Europa implicará que las líneas necesitarán “significativamente menos buques” para mantener frecuencias, lo que podría reactivar el riesgo de sobrecapacidad ante la continua entrega de nuevos buques.
Al mismo tiempo, el sector observa con cautela las nuevas aranceles del 100% impuestas por el gobierno de Trump a China desde noviembre, junto con los gravámenes de la USTR y las contramedidas chinas que entraron en vigor el 14 de octubre. Aunque se espera que las líneas sigan atendiendo al mercado estadounidense sin cambios drásticos en sus redes, “no se puede excluir un aumento de los transbordos”, lo que podría beneficiar al mercado de fletamento con demanda adicional de buques menores, especialmente de 4.000 TEU o menos.
Mientras tanto, el segmento de buques LCS (5.300-7.499 TEUs) permanece inactivo en cuanto a contratos recientes, pero con una demanda subyacente robusta. “Aquí nuevamente, la escasez de buques explica gran parte del letargo”, señala Alphaliner.
Dos armadores no operadores —Danaos (Grecia) y Zodiac Maritime (Reino Unido)— han mantenido vivo el interés con nuevas órdenes en China: dos buques de 7.165 TEUs y cinco de 6.000 TEUs, respectivamente. Las naves de Danaos habrían sido fletadas por cinco años, mientras que las de Zodiac “se habrían cedido a Cosco Shipping Lines o su filial OOCL”.
En contraste, el segmento de los Panamax Clásicos mostró una “actividad dinámica” con cinco contratos sellados en las últimas dos semanas, todos con períodos que comienzan entre el segundo y tercer trimestre de 2026. Las tarifas se mantienen por encima de los US$30.000/día, aunque con una leve baja para contratos de tres años en naves de 4.250-4.500 TEUs.
Los acuerdos más recientes incluyen el fletamento del buque “Navios Dorado” (4.250 TEUs) por parte de Maersk por 24 meses a US$38.000/día, y la extensión del contrato del “Seadream “(5.071 TEUs) por tres años a US$35.000/día. En el subsegmento Manga Ancha, la turca Akkon Lines contrató el “Liang Xiang 85” (4.636 TEUs) bajo un contrato de dos años a US$46.500/día.
Por MundoMaritimo
Mercado de Fletamento mantiene el impulso, pese a cautela de fletadores y riesgos geopolíticos
El mercado de fletamento mantiene una trayectoria sólida pese a mayor cautela de operadores
3713 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.