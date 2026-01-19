Las rutas Este–Oeste de transporte marítimo de contenedores ya están entrando en una nueva fase, luego de que el breve impulso previo al Año Nuevo Lunar comenzara a perder fuerza. De acuerdo con un reciente análisis de Drewry, los embarques adelantados por parte de los exportadores y la disciplina temprana de capacidad aplicada por las líneas navieras ofrecieron solo un soporte transitorio a las tarifas, en un contexto donde la demanda subyacente muestra señales de debilitamiento.
“Los servicio portacontenedores Este–Oeste ya están cambiando de ritmo, con el impulso previo al Año Nuevo Lunar desvaneciéndose”, señala la consultora, subrayando que las ganancias logradas durante el peak estacional comenzaron a revertirse rápidamente una vez superada esa ventana de demanda.
En este escenario, la gestión de capacidad vuelve a ocupar un rol central en la estrategia de las líneas navieras. Drewry estima que entre las semanas 4 y 8 del calendario, es decir, entre el 19 de enero y el 22 de febrero, las líneas navieras han anunciado 68 cancelaciones de itinerarios (blank sailings) sobre un total cercano a 698 zarpes programadas, lo que equivale aproximadamente al 10% de los servicios planificados.
Las cancelaciones se concentran principalmente en la ruta Transpacífico en sentido este, que representa el 47% del total de blank sailings anunciados. Le siguen las rutas Asia–Europa/Mediterráneo, con un 38%, y el Transatlántico oeste, con un 15%. Aun así, Drewry destaca que “cerca del 90% de los zarpes aún están programadas para operar según lo previsto”, reflejando que el ajuste de oferta es relevante, pero selectivo.
La presión sobre el mercado también se refleja en la evolución de las tarifas spot. Según Drewry, el World Container Index (WCI) retrocedió un 4% en una semana, hasta ubicarse en US$2.445/FEU al 15 de enero, impulsado principalmente por una fuerte corrección en las rutas del Transpacífico. Para la consultora, este movimiento demuestra “la rapidez con que los avances estacionales pueden deshacerse” una vez que se debilita la demanda.
En paralelo, la confiabilidad de los servicios continúa ofreciendo un alivio limitado. El indicador global de On-Time Performance (OTP) cayó 2 puntos porcentuales mes a mes, situándose en 47% en diciembre de 2025. Drewry precisa que la puntualidad empeoró en el Transpacífico y en Asia–Norte de Europa/Mediterráneo, mientras que mejoró en el Transatlántico y en las rutas entre el Sur de Asia y el Norte de Europa/Mediterráneo. Sin embargo, advierte que las disrupciones climáticas en Europa siguen afectando los itinerarios y agregan incertidumbre a los flujos comerciales Este–Oeste.
De cara al período posterior al Año Nuevo Lunar, Drewry describe un escenario mixto e inestable, recomendando a los cargadores considerar los movimientos recientes de tarifas como estacionales más que estructurales, y mantener flexibilidad en la planificación logística y en la elección de rutas, a la espera del reajuste del mercado tras el feriado asiático.
