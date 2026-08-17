El transporte marítimo de graneles mantiene un escenario de relativa fortaleza, pese a una moderación en algunos indicadores de actividad. En julio, el Baltic Dry Index (BDI) promedió 2.770 puntos, registrando una baja marginal de 0,2% respecto de junio, aunque permaneció 52% por encima del nivel observado un año antes, reporta BRS Dry Bulk.

En cuanto al libro de órdenes del sector, el Chinese Newbuilding Price Index (CNPI) aumentó dos puntos mensuales, hasta 1.138, mientras que el China Newbuilding Dry Bulker Price Index (CNDPI) avanzó siete puntos, equivalente a 0,6%, hasta 1.169.

De acuerdo con la consultora, el flujo de órdenes continúa, aunque los actores del mercado están cada vez más atentos a la capacidad de los astilleros para cumplir con los plazos de entrega y a la sostenibilidad de la demanda. En julio se sellaron órdenes por 48 graneleros, 13% menos que en junio. Los Capesizes concentraron más de la mitad de los pedidos, con 26 unidades.

Entre los principales acuerdos destacó el anuncio de Cosco Shipping de una inversión de unos US$1.100 millones para construir 15 graneleros Newcastlemax de 210.000 dwt. El pedido se suma a otro por US$1.290 millones realizado por la naviera en junio.

Durante julio se entregaron 46 graneleros, equivalentes a 3,2 millones de dwt, elevando la flota mundial de dry bulk a 1.103 millones de dwt, un 4,7% más que un año atrás. De este modo, el ratio entre el libro de órdenes y la flota activa se situó en 11,4%, con los OverPanamax representando la mayor participación, con 28% del libro de órdenes.

BRS Dry Bulk señala que, frente al crecimiento de la flota, uno de los principales focos de atención está puesto precisamente en la evolución de la demanda. En este contexto, el informe destaca que “los participantes del mercado están cada vez más enfocados en si los buques pueden ser entregados según lo previsto y si la demanda podrá mantenerse”.

El mercado de segunda mano también mostró señales de firmeza. Las transacciones incluyeron a 49 buques en julio, una disminución de 4% mensual, con los Supramax concentrando 43% de la actividad. En particular, los compradores mantuvieron interés por capacidad de mayor antigüedad.

Una operación correspondiente a un Supramax construido en 2002 cambió de armador por aproximadamente US$7,8 millones, frente a un valor estimado de desguace de unos US$4,6 millones. Para BRS Dry Bulk, esta diferencia “destaca la demanda sostenida por capacidad de segunda mano y sugiere que los valores de los activos se mantienen relativamente firmes”.

Los valores de buques usados de cinco y diez años aumentaron en los cuatro principales segmentos, con incrementos especialmente marcados entre las naves de diez años. Los Kamsarmax de esa antigüedad subieron 3,3%, hasta US$31,2 millones, mientras que los Ultramax avanzaron 2%, hasta US$29,9 millones.

En contraste, el desguace permaneció en niveles reducidos. Solo ocho graneleros, equivalentes a 0,28 millones de dwt, fueron enviados a reciclaje durante julio. BRS Dry Bulk atribuye la baja actividad a las inundaciones en Bangladesh, las interrupciones asociadas al monzón y la incertidumbre vinculada a la situación en Medio Oriente.

Hacia fines de julio, la disminución de las precipitaciones en Asia y la “relajación temporal de las tensiones” en torno al Estrecho de Ormuz y la posterior caída de los precios del petróleo, favorecieron el retorno de algunos buques antiguos al grupo de candidatos a reciclaje.

Los precios de desguace se mantuvieron relativamente estables en India, con Bangladesh ofreciendo el mayor valor para graneleros, en torno a US$460/ light displacement tonnes (ldt).

Por MundoMaritimo