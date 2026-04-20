El mercado accionario de la industria marítima registró un comportamiento mixto durante la semana finalizada el 10 de abril de 2026, de acuerdo con el último informe de Drewry Maritime Equity Indices. Mientras algunos segmentos evidenciaron fuertes recuperaciones semanales, otros acusaron el impacto de factores geopolíticos y ajustes en tarifas spot.

El segmento logístico mostró una evolución positiva, con el Drewry Logistics Equity Index (DLEI) avanzando 4,0% semanal, en línea con el S&P 500. Este desempeño estuvo impulsado por expectativas de normalización en el transporte aéreo en Medio Oriente. “El alza fue impulsada principalmente por DSV A/S y Deutsche Post AG, que subieron 7,4% y 7,8%, respectivamente, debido a expectativas de normalización en las operaciones de carga aérea tras el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán”, señala el reporte. En lo que va del año, el índice acumula un alza de 2,9%, superando la caída de 0,4% del S&P 500.

El índice portuario (Drewry Port Equity Index) destacó con un aumento semanal de 5,7%, consolidando un avance de 10,0% en 2026. El repunte fue generalizado entre sus componentes. “Todos los principales integrantes registraron ganancias durante la semana, liderados por AD Ports (+10,6%), Westports (+7,7%) y CM Port (+7,2%)”, indica Drewry. En términos acumulados, ICTSI sobresale con un alza de 24,6%, aunque otros operadores aún presentan rezagos.

En el transporte de contenedores, el Drewry Container Equity Index creció 2,5% semanal, por debajo del mercado general, pero mantiene un sólido crecimiento de 5,7% en el año. “Las ganancias fueron generalizadas, impulsadas por el continuo aumento de tarifas spot debido a disrupciones en la cadena de suministro y los elevados precios del bunker”, destaca el informe, agregando que el índice WCI subió 1% apoyado por rutas del Transpacífico y del Transatlántico.

El transporte de graneles mostró un incremento marginal semanal de 0,4%, aunque continúa siendo uno de los más dinámicos en 2026, con un alza acumulada de 24,3%. “El crecimiento ha sido respaldado por una mejora en la demanda tonelada-milla impulsada por el comercio de larga distancia, junto con una expansión contenida de la flota”, explica Drewry.

En contraste, los tanqueros de crudo registraron una caída semanal de 5,4%, afectando su desempeño de corto plazo. “La disminución se debió a la caída de las tarifas spot en los segmentos Suezmax y Aframax en medio de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán”, apunta el reporte. No obstante, el índice acumula un destacado incremento de 47,6% en lo que va del año, impulsado por tarifas de fletamento más altas y cambios en las rutas comerciales.

Por su parte, los tanqueros de productos refinados avanzaron 0,7% semanal y mantienen un alza de 46,8% en 2026. Según Drewry, este desempeño responde a “tarifas de fletamento elevadas en un contexto de mayores exigencias regulatorias, lo que ha incrementado la demanda por buques convencionales”.

En el segmento de buques metaneros, el índice de transporte de GNL subió 2,0% en la semana, acumulando un avance de 14,3% en el año. “Las tarifas spot se mantienen firmes tras el aumento de la demanda de buques por parte de compradores asiáticos, que han incrementado sus compras spot para compensar la menor oferta desde Qatar”, señala el informe. En tanto, el transporte de GLP avanzó 0,5% semanal y acumula un sólido crecimiento de 31%, respaldado por “mercados de fletes firmes y una disponibilidad ajustada de buques”.

En conjunto, los datos reflejan un inicio de año positivo para la mayoría de los segmentos marítimos, aunque condicionado por factores externos como tensiones geopolíticas, cambios regulatorios y disrupciones logísticas, que continúan moldeando el desempeño accionario del sector.

Por MundoMaritimo