La demanda mundial de carbón registró niveles récord en 2024 y 2025, con cerca de 8.800 millones de toneladas anuales, según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA). No obstante, el crecimiento del consumo se ha desacelerado en un contexto marcado por los procesos de descarbonización y la expansión de las energías renovables en distintos mercados.
Veson Nautical apuntó que, en China, principal consumidor mundial de carbón, la capacidad instalada de energías renovables superó durante el último año a la capacidad de generación a carbón. Además, la producción eléctrica basada en este combustible disminuyó un 1,5%, la primera caída registrada desde 2015. Paralelamente, “el país ha incrementado el abastecimiento interno y las compras terrestres desde Mongolia como parte de su estrategia de autosuficiencia energética”, suman.
De acuerdo con datos de Oceanbolt, estas tendencias han incidido en una reducción del comercio marítimo mundial de carbón. Durante el último año, los volúmenes transportados por vía marítima descendieron 5% y en lo que va de 2026 acumulan una nueva baja de 0,5%.
Sin embargo, el análisis identifica tres factores que podrían alterar esta trayectoria: el conflicto en Irán, el posible impacto del fenómeno climático de El Niño y restricciones en la producción carbonífera china.
Impacto de la situación energética
El conflicto en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz han generado un aumento en los precios del petróleo y el gas natural, considerando que aproximadamente el 20% del suministro mundial de ambos energéticos transita por esa ruta marítima.
Ante mayores costos y riesgos de abastecimiento, “algunos gobiernos han recurrido al carbón como fuente alternativa de energía”, apuntó Veson. El comercio marítimo mundial de carbón aumentó 4% interanual en abril. El análisis señala que, dado el tiempo que requieren los mercados energéticos para absorber estos cambios, los efectos completos del conflicto aún podrían no haberse reflejado en la demanda.
Posibles efectos de El Niño
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé el desarrollo de un fenómeno El Niño en 2026, con modelos que apuntan a una posible intensidad elevada.
El fenómeno suele estar asociado a temperaturas más altas y condiciones más secas en determinadas regiones. “En India y en provincias chinas con alta generación hidroeléctrica, como Sichuan y Yunnan, una disminución de las precipitaciones podría afectar la producción de energía hidroeléctrica”, comenta el análisis.
Al mismo tiempo, temperaturas más elevadas podrían incrementar la demanda eléctrica por el uso de sistemas de climatización, lo que podría traducirse en un mayor consumo de carbón para generación energética en parte de Asia.
Producción china bajo revisión
Otro elemento considerado en el análisis corresponde a la producción de carbón en China. Durante el último año, la extracción doméstica aumentó 1,2%, alcanzando 4.830 millones de toneladas.
No obstante, Veson reporta que “un accidente ocurrido el 22 de mayo en una mina de la provincia de Shanxi, que dejó más de 90 fallecidos, derivó en el cierre de instalaciones operadas por Shanxi Tongzhou Coal Coking Group y en una serie de inspecciones de seguridad en la región. Como resultado, varias minas suspendieron temporalmente sus actividades y se prevé que la producción pueda verse afectada”. Ante este escenario, el informe plantea que China podría aumentar sus importaciones marítimas para compensar eventuales restricciones de oferta interna.
Posibles efectos para el transporte marítimo
El análisis sostiene que la combinación de estos tres factores podría impulsar tanto el consumo mundial de carbón como los volúmenes transportados por mar durante 2026.
De concretarse ese escenario, el mercado de transporte marítimo de graneles sólidos podría verse favorecido por mayores movimientos de carga, particularmente en el segmento de buques Panamax. No obstante, el alcance de estos efectos dependerá de la evolución y duración de cada uno de los factores identificados.
Por MundoMaritimo
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