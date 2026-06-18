La expectativa de una próxima reapertura del Estrecho de Ormuz está provocando un rápido reposicionamiento de tanqueros en los mercados energéticos. Es así como tanqueros y metaneros han modificado sus rutas durante los últimos días para regresar a Medio Oriente y posicionarse estratégicamente ante una eventual normalización de los flujos comerciales por una de las vías marítimas más importantes del mundo, informa Bloomberg.

Datos de seguimiento marítimo muestran que el tanquero Suezmax “Kapodistrias 21”, que navegaba hacia África Occidental, realizó un giro abrupto en el océano Índico y cambió su destino desde Gabón hacia Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos. De manera similar, el VLCC (Very Large Crude Carrier) “Coslucky Lake”, que se dirigía a Sudáfrica, modificó su trayectoria para dirigirse también al puerto emiratí.

Los movimientos se produjeron pocas horas después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo preliminar para poner fin a las restricciones marítimas y avanzar hacia la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Armadores buscan capturar primas de riesgo

Aunque una parte importante de la industria naviera mantiene una postura cautelosa frente a la evolución de los acontecimientos, algunos armadores ya están tomando posiciones para asegurar contratos de transporte antes de que el mercado recupere la normalidad.

Los primeros operadores en ingresar al mercado podrían beneficiarse de tarifas más elevadas, impulsadas por las primas de riesgo que aún persisten en la región. En este contexto, brokers reportan que el número de VLCCs vacíos esperando en el Golfo de Omán, a las afueras del Estrecho de Ormuz, aumentó hasta cerca de 60 unidades, frente a unas tres decenas registradas a comienzos de mes.

Según datos de Kpler, si se consideran también buques de menor tamaño capaces de transportar productos refinados, la cifra de tanqueros en condición de lastre en la zona alcanza aproximadamente las 150 naves.

Qatar prepara incremento de exportaciones de GNL

En paralelo, Qatar comenzó a reposicionar parte de su flota de metaneros hacia Medio Oriente con el objetivo de aumentar sus exportaciones de gas natural licuado una vez que el estrecho sea reabierto. Al menos cuatro metaneros que permanecían inactivos o navegaban hacia otros destinos iniciaron su regreso a la región, según información de seguimiento marítimo.

A ello se suma una intensa actividad de naves vinculadas a Irán. Diversos buques modificaron sus posiciones esta semana mientras Teherán se prepara para la firma del acuerdo que podría permitir la reanudación de sus exportaciones petroleras. Cuatro embarcaciones activaron nuevamente sus sistemas de identificación y fueron observadas navegando fuera del Estrecho de Ormuz o del Golfo de Omán.

Buques se acercan a la zona de tránsito

De forma paralela, otras naves que permanecían detenidas dentro del Golfo Pérsico han comenzado a desplazarse hacia la salida del estrecho. Durante las últimas horas se observó el movimiento de al menos dos graneleros, un metanero y un portacontenedores navegando hacia el este del golfo.

Las naves parecen dirigirse hacia las áreas de fondeo cercanas a Dubái, donde los armadores pueden abastecerse, coordinar coberturas de seguro y preparar el tránsito por una ruta que podría recuperar en los próximos días su condición de corredor esencial para el comercio energético global.

Por MundoMaritimo