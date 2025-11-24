El último reporte de BRS Weekly Tanker confirma que los tanqueros VLCC atraviesan uno de sus mejores momentos en años. “Las ganancias actuales se sitúan en niveles rara vez vistos”, con el Baltic Exchange marcando cerca de US$110.000/día, lo que eleva el promedio del cuarto trimestre a casi US$84.000/día, un salto del 78% respecto de 3T25.
Pero, a diferencia de peaks previos asociados a shocks externos —desde sanciones a armadores chinos en 2019 hasta la guerra de precios saudí-rusa de 2020 o las tensiones Irán-Israel de este verano septentrional—, esta vez el impulso parece provenir de fundamentales de oferta y demanda, lo que abre la pregunta clave: ¿es sostenible este rally?
Una escalada diferente
El reporte destaca que, a diferencia de los episodios anteriores dominados por los eventos de “cisne negro”, el alza actual “se produce después de cuatro meses de ascenso consistente”. El Baltic Exchange VLCC pasó de US$26.000/día a los valores actuales con mejoras claras en todas las rutas.
El elemento central ha sido la mayor demanda de crudo, especialmente por parte de China, que “ha estado agregando vastas cantidades a su reserva estratégica ante precios relativamente bajos”, sin señales de desaceleración. En paralelo, OPEC+ ha liberado más barriles al mercado tras revertir parte de sus recortes. Según el informe, recién a fines del verano septentrional se reflejó un “aumento real en los conteos de carga de Medio Oriente”, mientras el mantenimiento de refinerías y detenciones de producción no programadas —como Al-Zour en Kuwait— incrementaron aún más la disponibilidad exportable.
América Latina en escena
En este ciclo los “cambios también están en marcha en América Latina”. Brasil y Guyana están aportando un volumen creciente de crudo apto para VLCCs y, sobre todo, están expandiendo su conectividad hacia Asia, lo que incrementa las toneladas/milla, un factor decisivo en la ecuación de ingresos.
El salto brasileño es contundente: Entre enero y octubre de 2024 se registraron 188 embarques en VLCC; en el mismo periodo de 2025, 230, un alza superior al 20%. Al comparar agosto-noviembre, el incremento es aún más marcado: de 71 a 101 embarques, equivalente a un 42% interanual.
Guyana, por su parte, ya realiza embarques VLCC durante todo el año, empujando la actividad del Caribe. En el mismo periodo comparado, los cargamentos subieron de 11 a 19, evidencia de la consolidación del país como nuevo polo exportador. Esta mayor disponibilidad de crudo pesado y medio dulce, con destino preferente a refinadores asiáticos, está extendiendo rutas y aportando soporte estructural a las tarifas.
Flota en la sombra se expande
Otro pilar clave es el estado de la flota tanuqera. “Desde inicios de 2024, solo cinco VLCC han sido entregados”, lo que mantiene estable la capacidad frente al aumento de los embarques. Aunque el próximo año ingresarán unos 33 buques al mercado, cerca de 18 naves cumplirán 20 años, limitando el efecto neto.
El informe añade un factor de distorsión adicional: “Alrededor del 18% de la flota global está clasificada como “en la sombra””, frente al 10% a inicios del año, lo que reduce la disponibilidad de buques en las principales rutas y sostiene las tarifas. La presión regulatoria de EE. UU. y la UE hacia Rusia e Irán no muestra señales de relajarse.
¿Techo a la vista?
Los segmentos menores —Aframax y Suezmax— también muestran ganancias elevadas, lo que “provee poco incentivo para canibalizar cargas de VLCC por ahora”. No obstante, el abultado libro de órdenes podría presionar sus tarifas y eventualmente desviar cargas si el mercado VLCC sigue fuerte.
Por ahora, todo apunta a un cierre histórico: “Hay poca posibilidad de que las ganancias VLCC regresen a los bajos niveles de 2024 y 2025 en el próximo año”, señala BRS. La combinación de fundamentos robustos, exportaciones crecientes desde América Latina y un suministro de flota limitado sugiere que el repunte tiene bases más profundas, consolidando a 4T25 como uno de los trimestres más fuertes para el segmento en una década.
Por MundoMaritimo
