El Drewry World Container Index (WCI) de Drewry registró la semana pasada un aumento del 2%, hasta los US$1.957/FEU, encadenando su segunda alza semanal consecutiva. Sin embargo, este repunte en las tarifas de fletes spot responde más a ajustes tácticos de capacidad que a una mejora estructural de la demanda, en un mercado marcado por el aumento de las cancelaciones de itinerarios (blank sailings), la debilidad de la demanda de volumen y una incipiente normalización de rutas vía el Mar Rojo.
El alza del WCI estuvo impulsada principalmente por las mayores tarifas de fletes spot en las rutas Asia–Europa, mientras que en el Transpacífico volvió a debilitarse. Según Drewry, la recuperación observada hace dos semanas en las rutas principales hacia Norteamérica fue breve. Los fletes desde Shanghái a Los Ángeles cayeron 7%, hasta US$2.103/FEU, y hacia Nueva York retrocedieron 5%, a US$2.756/FEU.
En línea con esta dinámica, Lars Jensen, analista de la industria marítima, subrayó la disparidad regional de las tarifas de fleste: “Las tarifas spot del SCFI (índice de Carga Contenerizada de Shanghái) aumentaron hacia Europa y Estados Unidos, y cayeron hacia Sudamérica y África”. En Europa, el incremento fue particularmente desigual, con US$138/TEU hacia el norte de Europa y US$437/TEU hacia el Mediterráneo, mientras que en Estados Unidos los aumentos fueron más homogéneos. En contraste, “las tarifas hacia la costa este y oeste de Sudamérica bajaron algo más de US$200 por TEU”, reflejando la debilidad de esos mercados.
Para contener la presión a la baja, las líneas navieras han intensificado el uso de blank sailings. De acuerdo con el Drewry’s Container Capacity Insight, las cancelaciones de itinerarios en el Transpacífico aumentaron la semana anterior y ya se han anunciado 12 cancelaciones adicionales para la actual. No obstante, la efectividad de esta estrategia es limitada. Drewry advierte que “la estrategia está teniendo dificultades debido a la falta de volumen”, ya que gran parte de la carga navideña se embarcó en noviembre, dejando insuficiente carga para sostener las tarifas. En consecuencia, la consultora prevé que los fletes se suavicen levemente esta semana.
De acuerdo con Drewry en el período comprendido del 15 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, las líneas navieras han cancelado 64 de 709 zarpes planificados, cerca del 9% del total. La mitad de estas cancelaciones se concentra en el Transpacífico en dirección este (50%), seguido por el Transatlántico dirección oeste (31%) y Asia–Europa/Mediterráneo (19%), aunque el 91% de los servicios sigue programado según lo previsto. Solo en diciembre se contabilizan 67 cancelaciones, mientras que comienzos de enero ya muestran 47 blanks sailings adicionales, anticipando un aumento de la capacidad disponible en el corto plazo.
Peter Sand, analista jefe de Xeneta, es categórico respecto a la situación del sector marítimo de contenedores: “Mirando los fundamentos de oferta y demanda en las principales rutas, se observa que estos no cuadran, por lo que algo tiene que ceder”.
Según Sand, las tarifas spot se mantienen relativamente planas pese al aumento de la capacidad ofrecida, especialmente desde el Lejano Oriente hacia la costa este de EE. UU., el norte de Europa y el Mediterráneo. Aunque anticipa intentos de nuevos incrementos de tarifas por parte de las líneas navieras a mediados de diciembre, advierte que “esto no durará demasiado debido a la presión a la baja del aumento de la oferta”.
A este escenario se suma un factor clave: el Mar Rojo. Sand destaca “signos crecientes de un retorno gradual de los portacontenedores a la región”, citando el caso del servicio ‘Indamex’ de CMA CGM, que ya transita el Canal de Suez tanto en itinerarios de ida como de retorno. Este eventual restablecimiento de rutas más cortas añadirá presión adicional a la baja sobre las tarifas, particularmente en las rutas entre el Lejano Oriente y Europa y la costa este de Estados Unidos.
En conjunto, el mercado enfrenta un delicado equilibrio: alzas puntuales de tarifas sostenidas por blank sailings agresivos, pero con fundamentos de demanda frágiles y un contexto operativo que podría normalizarse más rápido de lo esperado.
Por MundoMaritimo
Inestabilidad y renovación de la flota marcan el rumbo del transporte marítimo de GNL y GPL
Acuerdo entre China y EE.UU. otorga primer momento de estabilidad a las cadenas logísticas en lo que va del año
3716 compañías registradas, 50 países, 81 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.