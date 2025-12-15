El Drewry World Container Index (WCI) de Drewry registró la semana pasada un aumento del 2%, hasta los US$1.957/FEU, encadenando su segunda alza semanal consecutiva. Sin embargo, este repunte en las tarifas de fletes spot responde más a ajustes tácticos de capacidad que a una mejora estructural de la demanda, en un mercado marcado por el aumento de las cancelaciones de itinerarios (blank sailings), la debilidad de la demanda de volumen y una incipiente normalización de rutas vía el Mar Rojo.

El alza del WCI estuvo impulsada principalmente por las mayores tarifas de fletes spot en las rutas Asia–Europa, mientras que en el Transpacífico volvió a debilitarse. Según Drewry, la recuperación observada hace dos semanas en las rutas principales hacia Norteamérica fue breve. Los fletes desde Shanghái a Los Ángeles cayeron 7%, hasta US$2.103/FEU, y hacia Nueva York retrocedieron 5%, a US$2.756/FEU.

En línea con esta dinámica, Lars Jensen, analista de la industria marítima, subrayó la disparidad regional de las tarifas de fleste: “Las tarifas spot del SCFI (índice de Carga Contenerizada de Shanghái) aumentaron hacia Europa y Estados Unidos, y cayeron hacia Sudamérica y África”. En Europa, el incremento fue particularmente desigual, con US$138/TEU hacia el norte de Europa y US$437/TEU hacia el Mediterráneo, mientras que en Estados Unidos los aumentos fueron más homogéneos. En contraste, “las tarifas hacia la costa este y oeste de Sudamérica bajaron algo más de US$200 por TEU”, reflejando la debilidad de esos mercados.

Para contener la presión a la baja, las líneas navieras han intensificado el uso de blank sailings. De acuerdo con el Drewry’s Container Capacity Insight, las cancelaciones de itinerarios en el Transpacífico aumentaron la semana anterior y ya se han anunciado 12 cancelaciones adicionales para la actual. No obstante, la efectividad de esta estrategia es limitada. Drewry advierte que “la estrategia está teniendo dificultades debido a la falta de volumen”, ya que gran parte de la carga navideña se embarcó en noviembre, dejando insuficiente carga para sostener las tarifas. En consecuencia, la consultora prevé que los fletes se suavicen levemente esta semana.

De acuerdo con Drewry en el período comprendido del 15 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, las líneas navieras han cancelado 64 de 709 zarpes planificados, cerca del 9% del total. La mitad de estas cancelaciones se concentra en el Transpacífico en dirección este (50%), seguido por el Transatlántico dirección oeste (31%) y Asia–Europa/Mediterráneo (19%), aunque el 91% de los servicios sigue programado según lo previsto. Solo en diciembre se contabilizan 67 cancelaciones, mientras que comienzos de enero ya muestran 47 blanks sailings adicionales, anticipando un aumento de la capacidad disponible en el corto plazo.

Peter Sand, analista jefe de Xeneta, es categórico respecto a la situación del sector marítimo de contenedores: “Mirando los fundamentos de oferta y demanda en las principales rutas, se observa que estos no cuadran, por lo que algo tiene que ceder”.

Según Sand, las tarifas spot se mantienen relativamente planas pese al aumento de la capacidad ofrecida, especialmente desde el Lejano Oriente hacia la costa este de EE. UU., el norte de Europa y el Mediterráneo. Aunque anticipa intentos de nuevos incrementos de tarifas por parte de las líneas navieras a mediados de diciembre, advierte que “esto no durará demasiado debido a la presión a la baja del aumento de la oferta”.

A este escenario se suma un factor clave: el Mar Rojo. Sand destaca “signos crecientes de un retorno gradual de los portacontenedores a la región”, citando el caso del servicio ‘Indamex’ de CMA CGM, que ya transita el Canal de Suez tanto en itinerarios de ida como de retorno. Este eventual restablecimiento de rutas más cortas añadirá presión adicional a la baja sobre las tarifas, particularmente en las rutas entre el Lejano Oriente y Europa y la costa este de Estados Unidos.

En conjunto, el mercado enfrenta un delicado equilibrio: alzas puntuales de tarifas sostenidas por blank sailings agresivos, pero con fundamentos de demanda frágiles y un contexto operativo que podría normalizarse más rápido de lo esperado.

