La reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, en Corea del Sur marcó un punto de inflexión para las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, con efectos inmediatos—aunque acotados— sobre el transporte marítimo de contenedores. Según Judah Levine, Jefe de Investigación de Freightos, el pacto representa “una significativa desescalada de las tensiones de las últimas semanas”, devolviendo algo de previsibilidad a un mercado que venía operando bajo una extrema inestabilidad.
El acuerdo contempla que Washington reduzca en diez puntos porcentuales los aranceles vinculados a sustancias relacionadas con el fentanilo, además de extender por un año la tregua arancelaria, dejando “el arancel base sobre todas las exportaciones chinas en 20%, de vuelta a los niveles de marzo”. A esto se suma la postergación por doce meses de los gravámenes portuarios impuesto por la Oficina del Representante comercial de EE. UU. (USTR) para buques vinculados a China, un elemento especialmente sensible para las líneas navieras.
A cambio, Pekín se comprometió a restringir flujos de químicos asociados al fentanilo y a revertir medidas adoptadas este año, incluyendo controles sobre exportaciones de tierras raras, la suspensión de compras de soya estadounidense y sus propios gravámenes portuarios para buques con vínculo a EE. UU.
Impactos del acuerdo
Para el sector marítimo, el impacto inmediato se relaciona principalmente con los costos de operación. Levine recuerda que la suspensión de los gravámenes portuarios “significarán un alivio para las líneas navieras chinas que enfrentaban costos significativos si estos recargos se mantenían”. También los operadores de naves estadounidenses que recalan en puertos chinos se benefician, aunque representan una fracción menor del total. Sin embargo, las líneas navieras no chinas podrían mantener ajustes operativos—como el despliegue de buques construidos fuera de China— ante la posibilidad de que las medidas se reactiven con poca anticipación.
En términos de demanda, el acuerdo no implica un repunte relevante en los flujos de la ruta Transpacífico. Esto se debe a que “dos tercios de las exportaciones chinas a EE. UU. siguen enfrentando aranceles de hasta 25%” heredados de la primera administración Trump, ahora superpuestos al arancel base del 20%. Con incentivos aún fuertes para diversificar orígenes y con una temporada adelantada ya consumada, la actividad en noviembre y diciembre probablemente mantenga un ritmo de temporada baja.
Revisión judicial de la política comercial de Trump
Otro factor que evoluciona en torno a las políticas comerciales de Trump es el legal. Esto luego que la Corte Suprema de EE. UU. iniciara las audiencias sobre los cuestionamientos al uso de la IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) ley que permite al Presidente imponer sanciones económicas, restricciones comerciales y otras medidas cuando declara una “emergencia nacional”. Un eventual fallo que rechace su aplicación “podría impulsar un periodo significativo de incertidumbre e inestabilidad a corto plazo”, apunta Levine. No obstante, la Casa Blanca ha desplegado aranceles sectoriales vía otros instrumentos legales, lo que hace improbable que desaparezcan por completo.
Con todo, el pacto entre China y EE. UU. genera una ventana de relativa estabilidad. Levine sostiene que, junto con otros acuerdos recientes de EE. UU. con países del Lejano Oriente, el resultado es que “los actores de la cadena de suministro tienen hoy más certeza y estabilidad respecto al panorama arancelario que en cualquier otro momento de 2025”. Esto abre la puerta a que 2026 recupere cierta estacionalidad normal de volúmenes, sin los ciclos abruptos de adelantos y frenos que marcaron este año.
Tarifas spot: repuntan, pero con débiles fundamentos
En paralelo, las tarifas spot han mostrado incrementos puntuales impulsados por los incrementos generales de tarifas (GRIs) implementados por las líneas navieras desde el 1 de noviembre, aunque con señales tempranas de debilitamiento.
En la ruta Transpacífico hacia la Costa Oeste de EE. UU., el Baltic Freightos Index reporta que “las tarifas diarias saltaron de los US$1.000/FEU hasta los US$2.962/FEU”, marcando su nivel más alto desde julio. Sin embargo, las líneas navieras ya estarían ofreciendo descuentos significativos, mientras que las tarifas hacia la Costa Este cayeron cerca de US$100/FEU esta semana, mostrando que “los aumentos no tuvieron efecto en esa ruta”.
El Drewry World Container Index también anotó un avance de 4%, hasta US$1.822/FEU, con alzas de 6% para la ruta Shanghái–Los Ángeles y de 4% para Shanghái–Nueva York. Drewry prevé “un leve incremento la próxima semana, impulsado por los GRIs”, pero anticipa que “el impulso será de corta duración y las tarifas volverán a retroceder”.
Por MundoMaritimo
Cosco Shipping: "Gravámenes de EE.UU. a buques chinos deteriorarán la estabilidad de las cadenas de suministro"
Resiliencia y Colaboración: Las claves de la industria según Arsenio Domínguez, Secretario General de la OMI
3716 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.