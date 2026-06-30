Los ingresos y valores de los activos en el segmento de transporte marítimo de carga a granel registraron un fortalecimiento durante el segundo trimestre de 2026, impulsados por disrupciones operacionales, ineficiencias de la flota y un desempeño superior al esperado en determinados segmentos de carga, según el Horizon Monthly Dry Bulk de MSI.
La consultora prevé que las tarifas promedio de fletamento por tiempo a un año (1 Yr T/C) para los principales segmentos dry bulk aumenten un 9% respecto del trimestre anterior. Este escenario, sumado a precios de construcción más resilientes de lo previsto, también ha impulsado el mercado de segunda mano, donde los valores de los buques sub-Capesize de cinco años registraron un incremento promedio del 10% trimestral. En el caso de los Capesize de cinco años, MSI estima un valor promedio de US$70 millones durante el segundo trimestre.
El desempeño del mercado contrasta con las previsiones formuladas hace un año por la propia consultora, que anticipaban condiciones más débiles. Según el informe, “la evolución favorable responde a mayores volúmenes transportados en determinados commodities”.
Pese a que la producción de acero crudo en China cayó un 3,9% interanual, las importaciones de mineral de hierro se mantuvieron resilientes debido a la fortaleza de la producción de arrabio y a la menor ley del mineral importado. Asimismo, “el comercio marítimo de bauxita creció cerca de un 21% interanual”, aunque MSI advierte que esta expansión podría comenzar a moderarse.
Estos segmentos contribuyeron a compensar la debilidad observada en otros mercados, particularmente en algunos graneles menores y en el carbón, sosteniendo la demanda global de transporte dry bulk.
Disrupciones e ineficiencias respaldan las tarifas
MSI mantiene su proyección de crecimiento del comercio marítimo dry bulk para 2026 en un 1,5%, cifra alineada con la previsión realizada hace un año. Sin embargo, la consultora elevó su estimación de crecimiento de la flota mundial desde un 2,3% hasta un 2,9% interanual.
De acuerdo con el informe, “la mejora de los ingresos y de los valores de los activos no responde exclusivamente a la evolución de la oferta y la demanda tradicionales, sino también a un conjunto de disrupciones e ineficiencias operativas que han restringido la productividad de la flota”.
Uno de los indicadores mencionados es la velocidad promedio de navegación de los graneleros cargados, que entre enero y mayo se situó un 1,5% por debajo del nivel registrado un año antes, pese a la fortaleza del mercado de fletes. MSI atribuye parte de esta situación a las alteraciones derivadas del conflicto en Medio Oriente.
Como resultado, la consultora elevó su previsión de crecimiento de la demanda medida en dwt, considerando factores como distancias recorridas, velocidades, permanencia en puertos y proporción de viajes en lastre, desde un 0,6% estimado previamente hasta un 4,5% interanual para este año.
No obstante, MSI advierte que “parte de estas condiciones podrían tener un carácter transitorio”. Aunque los mercados de fletamento por tiempo, la curva de contratos FFA y los valores de los activos, especialmente en el segmento Ultramax moderno, reflejan expectativas positivas, la consultora prevé una corrección en el mercado Capesize durante el tercer trimestre. Aun así, considera que la posibilidad de una prolongación de las disrupciones geopolíticas sigue siendo un escenario relevante.
Segmento Handysize alcanza máximos desde 2022
Las tarifas spot del segmento Handysize continuaron aumentando durante mayo y, a mediados de junio, se aproximaron a los US$17.000 diarios, nivel que no se observaba desde el cuarto trimestre de 2022.
Las perspectivas de MSI para el segmento contemplan una desaceleración del comercio de granos hacia finales de año y una gradual normalización de las disrupciones en Medio Oriente. Sumado a un crecimiento previsto de la flota del 2,6% durante 2026, impulsado por un calendario concentrado de entregas, estos factores ejercerían presión sobre los ingresos durante el segundo semestre. La consultora proyecta que las ganancias promedio de contratos a un año se sitúen en US$13.300 diarios durante el cuarto trimestre.
Un eventual "super El Niño" podría afectar el comercio y la operación del Canal de Panamá
El informe también analiza el posible fortalecimiento del fenómeno El Niño hacia finales de 2026 y durante 2027, señalando que históricamente este evento climático ha influido en el mercado dry bulk a través de cambios en la producción, el consumo y los patrones comerciales.
MSI indica que los períodos de El Niño pueden incrementar la demanda de carbón debido a una menor generación hidroeléctrica y a mayores requerimientos energéticos en diversas regiones de Asia. En este escenario, la principal incertidumbre radica en la capacidad de China e India para aumentar la producción doméstica y satisfacer una mayor demanda interna.
Respecto al comercio de granos, la consultora señala que el impacto dependerá de la intensidad y el momento de desarrollo del fenómeno. En América Latina, los eventos de El Niño registrados desde 1980 han estado asociados, en promedio, con rendimientos inferiores a la tendencia en los cultivos de soja y maíz en Brasil y Argentina, lo que podría incrementar la incertidumbre sobre los volúmenes exportables durante la campaña 2026/27.
MSI identifica además al Canal de Panamá como uno de los principales focos de impacto potencial para el transporte marítimo. El informe recuerda que “los eventos intensos de El Niño suelen provocar precipitaciones inferiores al promedio en la cuenca hidrográfica del Canal, reduciendo los niveles del lago Gatún”.
Por MundoMaritimo
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