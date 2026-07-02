El segmento de tanqueros para transporte de crudo atraviesa actualmente un período de baja actividad de desguace que, dependiendo de diversos factores estructurales, podría anteceder a un aumento significativo de las demoliciones durante los próximos años. “El envejecimiento de la flota, la expansión del libro de órdenes, la presión normativa y los cambios en el entorno geopolítico aparecen como los principales elementos que podrían modificar el equilibrio del mercado hacia el final de la década”, apuntan desde Drewry.

La decisión de retirar un buque de servicio responde principalmente a consideraciones económicas que combinan factores como el entorno de los fletes, el estado técnico de las naves, los costos regulatorios y el valor residual del activo. En este contexto, las elevadas tarifas de transporte, la escasez relativa de reemplazos, la limitada presión regulatoria y la mayor empleabilidad de buques antiguos en la denominada “flota en la sombra" han contribuido a contener la actividad de desguace durante los últimos años.

Entre 2022 y 2026 se desmantelaron únicamente 52 tanqueros para transporte de crudo, entre ellos siete VLCC, 16 Suezmax y 23 Aframax. “Las condiciones que han sostenido esta situación podrían mantenerse durante el resto de 2026, aunque diversos indicadores apuntan a un cambio de tendencia a partir de los próximos años”, indica Drewry.

Se amplía número de buques candidatos al desguace

La baja actividad de desguace registrada en los últimos tres años ha elevado la antigüedad promedio de la flota mundial a su nivel más alto en más de dos décadas. Actualmente, cerca de la mitad de los buques dedicados al transporte de crudo tiene 15 años o más, mientras que entre el 20% y el 23% supera los 20 años.

Además, las sanciones aplicadas a exportaciones de crudo provenientes de países como Venezuela, Irán y Rusia han favorecido el desarrollo de la “flota en la sombra", prolongando la vida útil de numerosos tanqueros antiguos y limitando el desguace.

Sin embargo, los cambios en el escenario geopolítico podrían reducir la demanda por este tipo de naves. La salida de Venezuela de determinados marcos sancionatorios ya habría reducido parte de esta demanda, mientras que el alivio temporal de restricciones sobre exportaciones iraníes y rusas también ha afectado la utilización de estas flotas.

La expansión de la flota presionará a los buques más antiguos

La renovación de flota también aparece como un factor relevante. Durante los primeros cinco meses de 2026 se ordenaron 178 nuevos tanqueros para transporte de crudo, incluidos 112 VLCC y 63 Suezmax, cifra superior a las 152 órdenes registradas durante todo 2025.

Como consecuencia, la relación entre el libro de órdenes y la flota total aumentó desde el 16% al cierre de 2025 hasta el 25% en mayo de 2026. Los calendarios de entrega proyectan una fuerte incorporación de nuevos buques entre 2027 y 2028.

La entrada en operación de estas naves, caracterizadas por una mayor eficiencia energética y menores emisiones, podría reducir la competitividad comercial de los buques más antiguos y acelerar su retiro.

Tarifas y regulación ambiental marcarán el ritmo de los desguaces

De acuerdo con Drewry, las perspectivas de mercado apuntan a que “los ingresos de los tanqueros se mantendrán elevados durante el resto de 2026, especialmente si aumenta el tránsito a través del Estrecho de Ormuz. La reposición de inventarios y el reposicionamiento de flota hacia el Golfo Pérsico contribuirían a sostener altos niveles de utilización”.

Sin embargo, a medida que disminuyan las ineficiencias operativas actuales, se prevé un descenso de los fletes a partir de 2027 respecto de los niveles observados en 2026. Según las proyecciones, el crecimiento de la demanda moderaría inicialmente este ajuste, provocando solo un aumento gradual del desguace.

El escenario cambiaría en 2028, cuando la combinación de una mayor oferta de buques y una desaceleración del crecimiento de la demanda podría reducir la utilización de la flota, presionar los fletes y, consecuentemente, acelerar el desguace.

A ello se sumará la entrada en vigor del marco regulatorio Net-Zero de la Organización Marítima Internacional (OMI), prevista para el 1 de enero de 2028. El aumento de los costos asociados a inspecciones especiales, la menor eficiencia operativa y las mayores exigencias ambientales podrían hacer económicamente más conveniente el desguace que la modernización de numerosos buques de mayor antigüedad.

Por MundoMaritimo