El mercado tanquero de Very Large Crude Carriers (VLCC) atraviesa un ciclo de fuerte dinamismo, con fletes spot que superan los US$100 mil diarios, impulsados por el aumento de la oferta de crudo por parte de la OPEP y la mayor demanda de buques en el mar de Arabia . Con las metas de producción de OPEP+ señalando un escenario de sobreoferta hasta el primer trimestre de 2026, se espera que los requerimientos de almacenamiento mantengan elevados los ingresos del segmento en el corto plazo, informa Drewry.

El favorable escenario de tarifas ha detonado un repunte abrupto en las órdenes de construcción de nuevos VLCCs, con 27 solo en noviembre. Aunque las 58 naves ordenadas entre enero y noviembre de 2025 aún están por debajo de las 68 del mismo periodo del año anterior, el acelerado ritmo del último trimestre prende señales de alerta.

Los contratos de nueva capacidad estuvieron contenidos entre 2022 y 2023 debido a la limitada disponibilidad de espacios en los astilleros. Sin embargo, con la apertura de slots para entregas 2026–2027, las órdenes se dispararon en 2024. Durante gran parte de 2025 la actividad se moderó, pero volvió a repuntar en octubre y noviembre, en paralelo con el alza histórica de los fletes. Los retornos del mercado han mejorado los balances financieros de las navieras, motivando a varios armadores —incluidos operadores listados— a aprovechar el ciclo para reducir deuda y renovar flota.

Como consecuencia, el libro de órdenes de VLCCs supera hoy el 15% de la flota existente, un nivel que podría deteriorar el equilibrio del mercado en el largo plazo si la tendencia continúa.

El actual sobrecalentamiento del mercado refleja una combinación de dos factores: sobreoferta persistente de petróleo y crecimiento limitado de la flota. Mientras persista ese desbalance, los armadores seguirán capturando tarifas elevadas. Sin embargo, cuando los fundamentos del petróleo se ajusten y la demanda de almacenamiento retroceda, la utilización de VLCCs podría caer con fuerza. Esta situación se verá acentuada por la ola de nuevas entregas prevista para 2027, que presionará aún más la disponibilidad de capacidad.

El tamaño de la futura corrección también dependerá del ritmo de retiro de tanqueros antiguos. Con desguaces mínimos en los últimos cuatro años, la antigüedad promedio de la flota VLCC ya supera los 13 años, un dato que favorece un reequilibrio eventual. Más de 170 buques tienen más de 20 años, por lo que el libro de órdenes actual de 158 buques no parece excesivo. No obstante, el destino de las naves envejecidas es incierto, especialmente considerando que muchas operan en la denominada “flota en la sombra”.

A pesar de los riesgos, las perspectivas estructurales continúan siendo más sólidas para los VLCCs que para buques de menor tamaño. El transporte marítimo de crudo de larga distancia hacia Asia —donde los VLCCs dominan— seguirá creciendo al menos en el mediano plazo, mientras que los flujos de menor recorrido hacia Occidente tenderán a disminuir. Aun así, la prevista desaceleración del crecimiento global de demanda de petróleo en los próximos años sugiere que el impulso para el segmento también irá moderándose.

El análisis de Drewry concluye con una advertencia: en un mercado petrolero que avanza hacia la saturación, un exceso de órdenes puede generar una sobreoferta que demorará años en corregirse. Por ello, se recomienda que la contratación de nueva capacidad se mantenga lo más cercana posible a las necesidades de reemplazo para preservar el equilibrio del mercado.

