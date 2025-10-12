Los tanqueros de tamaño VLCC (very large crude carrier) continúan mostrando resultados sólidos durante 2025, impulsado por la demanda sostenida de China para la construcción de reservas estratégicas de petróleo y una oferta de flota históricamente ajustada. De acuerdo con datos de VesselsValue, los valores de los VLCC se mantienen en niveles elevados, aunque por debajo de los máximos alcanzados el año anterior. Desde comienzos de 2025, el precio de los buques de cinco años de antigüedad y 320.000 dwt aumentó de 109,8 a US$113,6 millones.

Por otra parte, las ventas y órdenes de nuevos VLCC han caído aproximadamente un 27% respecto al mismo período de 2024. Esta desaceleración responde a los altos precios de construcción, los plazos de entrega más largos en los astilleros y la incertidumbre sobre las tecnologías de combustible que está frenando las contrataciones.

A pesar de la incertidumbre en torno a la demanda de crudo de China y los cambios en los patrones de abastecimiento en Medio Oriente, los armadores mantienen sus activos debido a los desempeños favorables. La antigüedad de la flota y la escasa actividad de desguace han contribuido a mantener la oferta restringida y a sostener los valores de los buques.

Entre las gestiones recientes destaca la contratación de cuatro VLCC de 306.000 dwt adquiridos por Dynacom, construidos por Hengli Shipbuilding y con entrega prevista entre 2026 y 2027, por un valor de US$118 millones cada uno. Operaciones similares fueron realizadas por Seatankers con buques del mismo tipo y precio de venta.

Aumento de tarifas y factores de mercado

Las tarifas de fletamento a un año superaron en septiembre los US$50.000 diarios, un incremento cercano al 12% frente a los US$46.333 registrados a inicios del mes. En algunas rutas del mercado spot se alcanzaron los US$100.000 diarios, cifra no observada desde marzo de 2023.

Este aumento se atribuye a factores estacionales y geopolíticos. China mantiene compras de aproximadamente medio millón de barriles diarios para sus reservas estratégicas, coincidiendo con el incremento estacional de la demanda de refinerías previo al invierno. Además, la reducción de un dólar por barril aplicada por Arabia Saudita el 9 de septiembre incentivó nuevas compras chinas.

De cara al último trimestre del año…

El nivel de desguace se mantiene bajo, con solo dos VLCC registrados en lo que va de 2025. Este factor, sumado a la antigüedad de la flota, podría reforzar la escasez de oferta si las tarifas se debilitan.

Se podría decir que el mercado de VLCC en 2025 muestra un soporte sólido desde el lado de la oferta, con valores de activos aún elevados pese a la menor actividad de compraventa y construcción. La combinación de crecimiento limitado de la flota, bajo nivel de desguace y rutas más largas ha generado una estrechez estructural en el segmento, que mantiene su fortaleza hacia el cierre del año, aunque su evolución dependerá de la demanda y los cambios en las dinámicas comerciales globales.

Por MundoMaritimo