El mercado de desguace de portacontenedores continuó registrando niveles históricamente bajos durante el primer semestre del año. Según un análisis de Alphaliner, solo once buques, con una capacidad conjunta de 36.700 TEUs, fueron vendidos para desguace en ese período. Sin embargo, la mayor parte de ese volumen no respondió a decisiones comerciales, sino a accidentes y sanciones internacionales.

De hecho, cerca de 32.000 TEUs de la capacidad desguazada correspondieron a buques afectados por siniestros o medidas restrictivas, mientras que las ventas motivadas por razones comerciales se limitaron a apenas cinco naves, con alrededor de 4.800 TEUs de capacidad.

El buen desempeño del mercado del transporte marítimo de contenedores, impulsado por una sólida demanda de capacidad y niveles elevados de tarifas de flete y arriendo, ha llevado a armadores y líneas navieras a prolongar la vida operativa de sus unidades más antiguas, postergando su retiro.

Accidentes y sanciones marcaron la diferencia

Las cifras del primer semestre estuvieron fuertemente influenciadas por eventos extraordinarios.

Entre ellos destaca la decisión de Wan Hai Lines de enviar a desguazar el portacontenedores “Wan Hai 503”, de 4.333 TEUs, tras el incendio que sufrió frente a las costas de India en junio de 2025. Asimismo, MSC confirmó la pérdida definitiva del “MSC Baltic III”, de 2.478 TEUs, que encalló en Terranova, Canadá, luego de sufrir una falla de energía en febrero de 2025. El proceso de desmantelamiento del buque comenzó en junio y podría extenderse durante varios meses.

A ello se sumó el impacto de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Cinco portacontenedores, con capacidades entre 5.888 y 6.969 TEUs, anteriormente fletados por SeaLead Shipping, fueron vendidos para reciclaje tras ser sancionados por sus presuntos vínculos con Irán.

Predominan los buques de menor tamaño

Excluyendo estos casos excepcionales, la mayor parte de las ventas comerciales correspondió a naves pequeñas, con capacidades de entre 342 y 2.000 TEUs.

El mayor buque vendido fue el “Mokhia”, de 1.994 TEUs y 43 años de antigüedad. Construido en 1983 por Avondale Shipyard, en Estados Unidos, inició su carrera como “Prsident Monroe” para American President Lines (APL), antes de operar durante años bajo la marca Matson.

La edad promedio de los buques enviados a desguazar fue de 27 años, inferior a los 30 años registrados en igual período de 2025, debido a la presencia de unidades relativamente más jóvenes entre las ventas de este año.

En cuanto a los precios de demolición, estos se mantuvieron relativamente firmes en el subcontinente indio, fluctuando entre US$420 y US$480 por tonelada de desplazamiento ligero (ldt). En Turquía, en tanto, los valores permanecieron estables entre US$280 y US$290 por ldt.

Repunte esperado desde 2027

Alphaliner estima que la escasa actividad de desguace continuará en el corto plazo mientras el mercado mantenga su fortaleza. No obstante, advierte que el escenario podría cambiar significativamente a partir de 2027.

La incorporación prevista de cerca de 9 millones de TEUs de nueva capacidad entre 2027 y 2028, junto con un eventual retorno más amplio de los servicios de línea al Canal de Suez, podría generar un escenario de sobreoferta.

Según la consultora, este exceso de capacidad presionaría las tarifas de flete y de fletamento, obligando a los armadores a retirar gradualmente las unidades de mayor edad. En consecuencia, proyecta un repunte de las ventas para desguace durante 2027, con una aceleración del proceso en 2028, siempre que exista capacidad suficiente en los astilleros de demolición, especialmente para atender a propietarios europeos.

Por MundoMaritimo