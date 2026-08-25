El mercado de transporte marítimo de graneles mantiene un desempeño sólido y perspectivas favorables para lo que resta de 2026 y 2027, pese al recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en zonas estratégicas. De acuerdo con el análisis de MSI Horizon Monthly Dry Bulk de agosto, la continuidad de las disrupciones en el Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz mantiene ineficiencias en las rutas marítimas y favorece la demanda de buques graneleros.

Durante julio, el Baltic Dry Index (BDI) promedió 2.770 puntos, mientras que en los primeros 21 días de agosto alcanzó un promedio de 2.924 puntos, impulsado principalmente por el desempeño del segmento Capesize.

MSI señala que la fortaleza reciente del mercado también responde a factores ajenos a la geopolítica. El tifón Dolphin provocó importantes interrupciones en puertos chinos y retrasó las descargas, mientras que las saludables exportaciones brasileñas de mineral de hierro y de bauxita desde África Occidental continuaron respaldando la demanda de transporte de larga distancia. A ello se sumó la recuperación de las importaciones de carbón del Lejano Oriente, especialmente desde China.

Para los próximos trimestres, MSI mantiene una visión constructiva sobre la demanda de graneles. El transporte marítimo de mineral de hierro seguiría respaldado por una producción de las principales mineras cercana al extremo superior de sus proyecciones, mientras que el de bauxita registraría un crecimiento de dos dígitos. En tanto, el carbón presenta un potencial alcista frente al escenario base, debido a las disrupciones productivas en China y las tensiones en Medio Oriente.

En este contexto, el informe sostiene que “estos factores respaldan una perspectiva positiva para las ganancias de los buques durante el resto de 2026 y hasta 2027”.

El segmento Capesize, correspondiente a buques de más de 120.000 dwt, continúa siendo el de mejor desempeño. Por segunda vez en el año, después del máximo registrado en mayo, el Baltic Capesize 5TC superó los US$40.000/día a comienzos de agosto.

La congestión provocada por el tifón Dolphin en puertos chinos alteró los embarques de mineral australiano y llevó a grandes mineras a buscar buques para cubrir cargas afectadas, desplazando buques desde Brasil y África Occidental. MSI mantiene una perspectiva firme para el transporte de mineral de hierro, apoyada en el crecimiento interanual de las exportaciones de Brasil y Australia y en la expansión de Simandou, en Guinea.

Con un crecimiento limitado de la flota Capesize durante 2026, la consultora proyecta tarifas de time charter de un año cercanas a US$34.000/día para el resto del ejercicio.

En el segmento Panamax, las tarifas fluctuaron en torno a US$20.000/día durante las dos primeras semanas de agosto. El aumento de las importaciones chinas de carbón —20% interanual en junio y 13% en julio—, junto con las disrupciones portuarias provocadas por el tifón, incrementó la congestión y la demanda de buques.

MSI advierte que una eventual restricción de la producción doméstica de carbón en China podría elevar aún más las importaciones marítimas y convertirse en un importante factor de apoyo para la demanda de Kamsarmax en el Pacífico durante el resto de 2026.

No obstante, el crecimiento de la oferta limita el potencial de las tarifas. Las entregas de Kamsarmax han aumentado desde el primer trimestre y ya generan presión sobre el segmento.

Mayor oferta genera riesgos a largo plazo

Aunque las perspectivas de demanda son positivas, MSI alerta sobre un aumento significativo de las órdenes de nuevos graneleros. Datos de S&P Global contabilizan 30,9 millones de dwt ordenados durante los primeros siete meses de 2026, cifra que podría aproximarse a 40 millones de dwt según otras fuentes monitoreadas por la consultora.

Solo en buques de más de 120.000 dwt se han ordenado cerca de 24 millones de dwt, mientras que el libro de órdenes de Capesize ya supera el 17% de la flota existente.

MSI advierte que “la contratación de graneleros podría acelerarse aún más durante 2026 y 2027”, aumentando el crecimiento futuro de la flota y poniendo bajo presión el equilibrio del mercado a partir de 2028.

Por MundoMaritimo