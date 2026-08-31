El mercado spot de graneles se ha mantenido firme recientemente, alentando a los armadores a considerar nuevas inversiones en capacidad. En este contexto, BRS Dry Bulk identifica señales de mejora en los fundamentos de oferta y demanda del segmento Handysize, pese a que estos buques mantienen menor liquidez y visibilidad que otros segmentos del mercado.

Uno de los cambios destacados por el análisis es el aumento gradual del tamaño de los Handysize. Mientras los buques entregados entre 2008 y 2014 promediaban alrededor de 32.500 dwt, los buques entregados desde 2020 alcanzan aproximadamente 40.000 dwt o más. BRS Dry Bulk señala que esta evolución refleja tanto los requerimientos de carga como la preferencia de los armadores por unidades más grandes y eficientes.

La diversificación de la demanda constituye otro factor de resiliencia. De acuerdo con AXSmarine, la categoría “Other bulk” representa de manera consistente cerca del 20% de la demanda, siendo la principal categoría, mientras que el resto de la combinación de cargas se ha mantenido relativamente estable. Esto reduce la exposición del segmento a cambios abruptos en un único flujo de materias primas.

Los Handysize también conservan un papel relevante en las rutas regionales, particularmente en el Sudeste Asiático y otros mercados en desarrollo donde la infraestructura portuaria es limitada. Su capacidad para acceder a puertos de poco calado, transportar lotes pequeños y operar con equipos propios permite atender cargas como fertilizantes, productos de acero, madera y cemento.

BRS Dry Bulk destaca además la distribución geográfica de la flota, que se encuentra relativamente equilibrada entre las principales regiones comerciales. El Atlántico Norte, Mediterráneo y Mar Negro han concentrado conjuntamente un promedio de alrededor de 495 buques durante los últimos tres años, sin que exista una única cuenca que domine la demanda.

Según el análisis, existen cuatro factores estructurales que podrían favorecer al segmento: el creciente papel de China como exportador de cargas transportadas por buques con equipos propios; la fragmentación de las cadenas de suministro derivada de tensiones geopolíticas; la eventual demanda asociada a la reconstrucción de Ucrania y partes de Medio Oriente; y una posible mayor acumulación estratégica de inventarios.

En materia de oferta, BRS Dry Bulk observa señales de envejecimiento gradual. La flota Handysize tiene actualmente una antigüedad promedio de aproximadamente 8,6 años, mientras que los buques construidos entre 2012 y 2017 representan cerca del 34% de la flota existente. Considerando una edad de demolición de alrededor de 25 años, una parte significativa de estos buques comenzaría a aproximarse a su retiro desde mediados de la década de 2030.

Al mismo tiempo, la actividad de construcción permanece limitada. Durante este año se han ordenado solo 19 Handysize a nivel mundial, con los astilleros japoneses concentrando la mayoría de los contratos y los chinos solo cuatro naves. Los precios también han aumentado: los nuevos buques alcanzan aproximadamente US$31 millones, un 6% sobre su mínimo de tres años, mientras que los Handysize de cinco años han subido cerca de 19%, hasta unos US$29,7 millones.

BRS Dry Bulk considera que esta combinación no constituye todavía una situación de escasez inmediata, pero sí apunta a un ajuste gradual. “Por lo tanto, el segmento no enfrenta una situación de escasez inmediata, sino un proceso de estrechamiento gradual”, concluye el análisis, destacando su exposición a una utilización resiliente y a una dinámica de oferta de largo plazo cada vez más favorable.

Por MundoMaritimo