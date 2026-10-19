Las proyecciones del transporte marítimo de contenedores para 2027 presentan diferencias entre los actores de la industria. Mientras la demanda y las disrupciones logísticas continúan sosteniendo la utilización de la flota, el elevado volumen de órdenes de construcción de buques plantea interrogantes sobre el equilibrio entre oferta y demanda.
Estas tendencias fueron abordadas durante un webinar organizado por Hapag-Lloyd, el cual fue presenciado por MundoMaritimo. Participaron en la instancia: Rolf Habben Jansen, CEO de la línea naviera; el vicepresidente ejecutivo de Sea Logistics de Kuehne+Nagel, Michael Aldwell; y el analista marítimo Lars Jensen, CEO de Vespucci Maritime.
Perspectivas para 2027: ¿cuándo comenzará el ajuste?
Lars Jensen planteó que el principal desafío para 2027 será el comienzo de una desaceleración cíclica del mercado, impulsada por el ingreso de nueva capacidad a la flota. "Desde mi perspectiva, el principal desafío para 2027 es el que ya hemos discutido: el comienzo de una fase descendente del ciclo", señaló el analista, quien consideró que este escenario sería difícil de evitar en ausencia de nuevas disrupciones geopolíticas de gran magnitud.
En ese sentido, recordó que las previsiones de una caída del mercado para 2024 no se materializaron debido a la crisis del Mar Rojo, que obligó a las líneas navieras a utilizar rutas más extensas y absorbió capacidad disponible.
"En ausencia de un nuevo desastre geopolítico, después del Año Nuevo chino es básicamente cuando comenzaremos esta fase descendente del ciclo", sostuvo.
Rolf Habben Jansen compartió la preocupación por el tamaño del libro de órdenes, aunque consideró que sus efectos podrían manifestarse con mayor intensidad después de 2027. Explicó que una parte importante de las entregas de nuevos portacontenedores se concentra en el segundo semestre del próximo año y, especialmente, durante 2028 y 2029. "Personalmente, creo que el efecto en 2027 no será tan grande. Por eso también tengo una perspectiva bastante favorable para ese año", indicó.
A esto se suma la fortaleza de la demanda y la posibilidad de que algunas de las actuales disrupciones, particularmente las relacionadas con el Estrecho de Ormuz, continúen afectando las operaciones. "Si seguimos viendo un crecimiento de la demanda al ritmo que hemos observado en lo que va del año, personalmente creo que los primeros seis a nueve meses de 2027 se ven bastante bien", afirmó.
El ejecutivo también señaló que los plazos de construcción se han extendido: mientras tradicionalmente el libro de órdenes cubría entre dos y dos años y medio de entregas, actualmente abarca aproximadamente entre cuatro y cuatro años y medio, por lo que las naves contratadas hoy podrían incorporarse a la flota recién en 2030.
Kuehne+Nagel destaca la resiliencia de la demanda
Michael Aldwell también manifestó perspectivas relativamente favorables para 2027, aunque reconoció la posibilidad de que se produzca un ajuste durante el año:"soy relativamente optimista respecto al 2027. Creo que todavía está por verse si tendremos una desaceleración del mercado durante las primeras etapas del año", señaló.
Su evaluación se fundamenta en la demanda y en la creciente complejidad de las cadenas de suministro, asociada tanto a las tensiones geopolíticas como a la diversificación de los centros de producción. Según explicó, las compañías están reemplazando esquemas de abastecimiento concentrados en uno o dos países por redes que pueden involucrar cuatro, cinco o seis ubicaciones.
"Espero que, incluso si resulta un año difícil desde la perspectiva de las tarifas, el crecimiento de los volúmenes se mantenga, porque seguimos observando una demanda considerable en el mercado", agregó.
La resiliencia de la demanda también fue destacada por Jansen, quien identificó a Latinoamérica entre los mercados que continúan registrando niveles elevados de actividad y señaló que la región mantiene oportunidades para una mayor contenerización de las cargas.
Congestión portuaria podría prolongarse durante 2027
Los participantes también abordaron las dificultades operacionales en los puertos y su posible continuidad durante los primeros meses del próximo año. Aldwell destacó que los sucesivos tifones que afectaron Shanghái y Ningbo generaron retrasos persistentes, mientras que la congestión en el norte de China alcanzó niveles superiores a los observados durante los momentos más críticos de la pandemia. "Definitivamente creo que seguiremos enfrentando dificultades persistentes y congestión a medida que termine este año y comience el próximo", sostuvo, aunque reconoció señales recientes de mejoría.
Jensen añadió que, tomando como referencia la normalización de episodios anteriores de congestión, la recuperación podría requerir alrededor de seis meses, aunque aclaró que se trata de una referencia histórica y no de una previsión definitiva.
Inteligencia artificial y operaciones logísticas
El encuentro también abordó el impacto de la inteligencia artificial sobre las operaciones y el empleo en el sector. Aldwell señaló que Kuehne+Nagel espera utilizar estas tecnologías para mejorar la calidad de los datos, los tiempos de respuesta y los servicios ofrecidos a sus clientes. Jansen coincidió en que la automatización transformará determinadas funciones, aunque advirtió que también surgirán nuevos puestos vinculados con la tecnología.
Jensen, por su parte, planteó que estas herramientas tendrán un impacto progresivo. "No creo que la inteligencia artificial vaya a ser revolucionaria. Será evolutiva. Automatizará muchas tareas", sostuvo, agregando que la competitividad dependerá cada vez más de la capacidad de las compañías para tomar decisiones y mantener relaciones directas con sus clientes.
Por MundoMaritimo
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