El mercado de fletamento de portacontenedores continúa mostrando una sólida actividad, impulsada por la escasez de buques disponibles y una demanda sostenida en prácticamente todos los segmentos. Las tarifas permanecen elevadas y registran nuevos incrementos en determinadas categorías, aunque el retorno progresivo de servicios al Canal de Suez y la expansión de la flota generan incertidumbre sobre las perspectivas de mediano plazo.

Según el análisis de Alphaliner, el mercado “mantiene una trayectoria sólida, con pocas señales de que vaya a cambiar de dirección próximamente”. Esta fortaleza se refleja en nuevos máximos tarifarios para buques de entre 2.700 y 2.900 TEUs, mientras que en los contratos destinadas a rutas especiales, como el Mar Rojo y zonas operativas remotas, obtienen primas cada vez mayores.

La consultora atribuye estas condiciones a la persistente escasez de naves disponibles para contratación inmediata y al interés de las líneas navieras por asegurar capacidad incluso para entregas previstas en 2028 y 2029. La Golden Week de China (1 al 7 de octubre) apenas afectó la actividad de las contrataciones, mientras que operadores asiáticos, particularmente Cosco Shipping, mantienen una elevada demanda.

Pese a las perspectivas favorables de corto plazo, Alphaliner advierte que “a más largo plazo, el panorama es más heterogéneo», principalmente por dos factores que podrían modificar el equilibrio entre oferta y demanda.

El primero corresponde al creciente retorno de servicios al Canal de Suez, pese a la persistente fragilidad de las condiciones de seguridad en el Mar Rojo. Hasta ahora, el mercado ha absorbido el tonelaje liberado por la reducción de las distancias de navegación, aunque todavía resulta prematuro determinar las consecuencias de esta transición.

El segundo riesgo proviene del libro de órdenes, con aproximadamente 1.200 nuevas construcciones cuya entrega está prevista durante los próximos dos años.

Aunque un eventual aumento del desguace podría amortiguar parcialmente estas incorporaciones, Alphaliner considera improbable que resulte suficiente para evitar el retorno de la sobrecapacidad. En consecuencia, señala que “una gestión decidida de la capacidad y volúmenes de carga sostenidamente elevados en todo el mundo serán esenciales para mantener la buena salud del mercado”.

Paralelamente, las tarifas de transporte marítimo presentan estabilidad o debilitamiento en diversas rutas, comportamiento relacionado con la Golden Week y el retorno acelerado a Suez. Para la consultora, la evolución de los fletes durante las próximas semanas constituirá “un indicador importante de hacia dónde se dirige el mercado y de si la bonanza actual puede prolongarse un poco más”

En el segmento VLCS (7.500 a 13.500 TEUs) no se registraron nuevas contrataciones durante la última quincena, debido principalmente a la escasez de buques y al periodo festivo chino. Entre las operaciones recientes destaca ZIM, que contrató cuatro nuevos buques de Navios de 10.000 TEUs por cinco años a US$48.000/día, con entregas previstas para 2028 y 2029.

En la categoría LCS (5.300 a 7.499 TEUs), donde la demanda “no muestra señales de disminuir”, CULines contrató el “Maria H”, de 6.492 TEUs, por 36 a 38 meses a US$48.000/día. Asimismo, los buques “Cosco Felixstowe” y “Cosco Hamburg”, de 5.446 TEUs, fueron fletados nuevamente a Cosco Shipping por 36 meses a US$35.000/día.

Entre las nuevas construcciones figuran dos buques de 7.000 TEUs que habrían sido contratados por ONE durante cinco años a US$33.000/día, con entregas en 2029. También se informó de un acuerdo entre Peter Döhle y Maersk por seis buques de 6.400 TEUs, sin detalles tarifarios divulgados.

Finalmente, en el segmento Panamax Clásico (4.000-5299 TEUs), Cosco Shipping habría contratado el “Algeciras Express”, de 4.252 TEUs, por 36 meses a US$35.000/día, con entrega prevista para el segundo trimestre de 2027. El acuerdo incluiría otros dos nuevos buques de 5.000 TEUs, programadas para el cuarto trimestre de ese año.

Por MundoMaritimo