El mercado de fletamento de portacontenedores continúa mostrando una notable resiliencia frente a la crisis en Medio Oriente, impulsado por una persistente escasez de buques y una demanda que se mantiene firme en prácticamente todos los segmentos, según Alphaliner.
De acuerdo con el reporte, la situación geopolítica en la región no ha generado un impacto significativo en el mercado charter. “Los pocos subarriendos inmediatos que aparecieron en las últimas semanas como resultado de la crisis no fueron problemáticos de absorber”, indica el informe, añadiendo que estos buques “fueron fletados rápidamente y en términos sólidos, destacando una vez más la fortaleza subyacente de la demanda”.
La consultora identifica la falta de capacidad disponible como el principal factor detrás de las saludables tarifas de fletamento. La escasez es particularmente crítica en los segmentos sobre 3.000 TEUs, donde prácticamente no existen buques rápidamente disponibles, salvo algunos acuerdos ocasionales.
Incluso en las categorías menores, donde existe algo más de liquidez, los fletadores continúan enfrentando una oferta limitada, especialmente al buscar naves modernas, energéticamente eficientes o con alta capacidad reefer.
En este escenario, las líneas navieras se han visto obligadas a asegurar posiciones futuras para cubrir sus necesidades de capacidad. Sin embargo, Alphaliner advierte que existe una creciente cautela para comprometer contratos de largo plazo a tarifas elevadas debido a la incertidumbre global. “Esta prudencia es comprensible considerando el actual alto nivel de inestabilidad en el mundo y los continuamente elevados precios del combustible”, señala el reporte.
La situación en el Estrecho de Ormuz sigue siendo una de las principales preocupaciones del mercado. El informe subraya que el paso permanece “mayoritariamente inaccesible” y que no existen señales claras de una pronta solución.
Pese a ello, el mercado continúa encontrando puntos de apoyo. Entre ellos destacan la sólida movilización de carga registrada durante los primeros meses del año y la continuidad de los desvíos de servicios vía el Cabo de Buena Esperanza, lo que sigue incrementando la demanda medida en TEU/milla y reduciendo el riesgo de sobrecapacidad.
A esto se suman las menores velocidades operacionales y las ineficiencias portuarias, elementos que continúan absorbiendo capacidad disponible. Como resultado, las tarifas de transporte marítimo también muestran un mejor desempeño al esperado. El índice de Carga Contenerizada de Shanghái (SCFI) aumentó otro 2,25% la semana pasada y alcanzó su nivel más alto desde junio de 2025, con alzas en la mayoría de las rutas principales.
Principales tamaños de buques
El informe destaca que en los buques LCS (5.300 y 7.499 TEUs), la demanda sigue activa pese al bajo número de fixtures recientes, principalmente debido a la falta de naves disponibles. Como ejemplo, MSC habría extendido el subarriendo del portacontenedores “Hyundai Singapore” (en la imagen), de 6.765 TEUs, por un período de 12 meses a una tarifa cercana a los US$70.000/día.
En los Panamax Clásicos (4.000 y 5.299 TEUs), la actividad también fue reducida por la limitada disponibilidad de capacidad, aunque las tarifas continúan impresionando. Entre las operaciones más relevantes figura el subarriendo del “Northern Guard”, de 4.294 TEUs, a CMA CGM por dos a tres meses a US$60.000/día.
Asimismo, Emirates habría asegurado el “Zhong Gu Shen Yang”, de 4.628 TEUs, por 24 meses a US$48.000/día, mientras que tres naves gemelas previamente empleadas por SeaLead fueron tomadas por CULines por períodos de 12 meses, aunque sin tarifas divulgadas.
Por MundoMarítimo
Mercado de fletamento de portacontenedores mantiene su fortaleza pese a desafíos globales
Mercado de fletamento de portacontenedores mantiene impulso alcista pese a tensiones en Medio Oriente
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