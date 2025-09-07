Semanas tras semanas, el mercado de fletamento mantiene un patrón estable: la demanda enfrenta una continua escasez de buques disponibles en la mayoría de los segmentos, lo que permite a las pocas naves libres asegurar tarifas y períodos saludables, aunque sin mayor dinamismo en el volumen de contratos que, según Alphaliner, “sigue siendo limitado debido a la baja capacidad disponible en el mercado”.

Este escenario no cambiará sustancialmente antes de 2026, dado que la oferta seguirá ajustada en los próximos meses.

Pese a los desafíos que enfrenta la industria —aranceles (algunos de los cuales ya fueron declarados ilegales por la justicia estadounidense), caída de tarifas en rutas clave, continuas entregas de nuevos buques, inestabilidad geopolítica y deterioro financiero de las líneas navieras—, la demanda de capacidad persiste.

Ello responde tanto a volúmenes de carga sostenidos en varias regiones como a la necesidad de las líneas navieras de cubrir vacíos en ciertos servicios. “La resiliencia de la demanda y la continua escasez de buques casi garantiza que las tarifas de fletamento se mantengan saludables en el corto plazo”, sostiene Alphaliner.

Además, la inminente entrada en vigor en octubre de los gravámenes a las naves vinculadas con China de la Oficina del Representante de Comercio de EE. UU. (USTR), podría impulsar aún más la demanda, ya que algunas líneas navieras deberán reorganizar sus servicios hacia ese país, lo que favorecería especialmente a la pequeña y mediana capacidad.

Nubarrones en el horizonte

A mediano plazo, la visión es menos optimista. La eventual reapertura del Mar Rojo—aunque todavía lejana— representa una amenaza para armadores no operadores buques (NOOs) y para las líneas navieras, ya que podría reactivar la sobreoferta de capacidad, debido a las entregas constantes de buques de gran tamaño, un abultado libro de órdenes y un nivel anecdótico de desguace.

Según Alphaliner, solo una expansión de los volúmenes de carga por sobre los niveles actuales y un retiro masivo de buques antiguos podrían mitigar este riesgo.

Principales tamaños de buque

La actividad sigue siendo reducida para los VLCS (7.500-13.000 TEUs) debido a la escasez de naves, aunque la demanda continúa presente. Prueba de ello es la extensión por tres años del contrato de fletamento del “Norwalk” (7.831 TEUs, en la imagen) por parte de Maersk, con inicio en el tercer trimestre de 2026. Aunque no se reveló la tarifa, se estima que está al menos en línea con contratos comparables recientes.

De cara al futuro, este segmento de buques se mantendrá firme hasta, al menos, el primer trimestre de 2026.

Por otro lado, el mercado Panamax Clásico (4.000-5.299 TEU) sigue sólido, aunque se espera que al menos un buque de armadores griegos de 4.300 TEUs quede libre en las próximas semanas, algo no visto en mucho tiempo. Según Alphaliner, este hecho “no significa que el mercado muestre debilidad”, aunque será relevante observar si los armadores logran mantener las condiciones recientes, es decir, contratos de tres años en el rango medio-alto de los US$30.000/día.

En paralelo, en el ámbito de los buques nuevos, Euroseas de Grecia ordenó dos naves de 4.382 TEUs en China, con entrega prevista para el segundo trimestre de 2028. Estas se suman a las ordenadas en 2024 (“Elena” y “Nikita G”), todas aún sin contrato de fletamento asignado.

Los buques de tamaño LCS (5.300-7.499 TEUs) mostraron una intensa actividad con al menos siete buques contratados recientemente y ocho nuevas órdenes de construcción, lo que refleja una demanda sólida.

Entre los contratos más destacados, Unifeeder habría asegurado cuatro naves de 6.788 TEUs construidas en 2021 por 36 meses a tarifas superiores a US$40.000/día. En paralelo, Costamare extendió el fletamento del “Methoni” (6.724 TEUs) a Cosco Shipping por tres años a partir de 2026, mientras que el armador alemán Schulte renovó con Maersk dos buques de 5.466 TEUs a US$35.500/día por 36 meses.

En cuanto a nuevas órdenes, Eastern Pacific Shipping de Singapur encargó ocho buques de 6.000 TEUs a astilleros chinos, con entrega prevista en 2027, aunque no está claro si ya cuentan con contratos asegurados.

