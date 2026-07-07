El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, realizó un llamado para que se adopten medidas internacionales urgentes con el fin de garantizar la liberación en condiciones de seguridad de los 44 tripulantes retenidos en aguas de Somarlia por piratas y ladrones armados.

La gente de mar se encuentra retenida a bordo de tres buques detenidos: el “MT Honour 25”, el “Eureka” y el “Sward”, que fueron secuestrados en sucesos distintos entre abril y mayo frente a las costas de Somalia y en el Golfo de Adén.

Domínguez, destacó la grave situación humanitaria a la que se enfrentan las tripulaciones, que se están quedando sin alimentos ni agua y viven bajo la amenaza constante de la violencia. "Estos sucesos nos recuerdan de forma contundente que la amenaza que suponen la piratería y los robos a mano armada para la gente de mar no ha disminuido y sigue exigiendo vigilancia y apoyo a la acción coordinada", afirmó en su intervención ante el Consejo de la OMI, reunido esta semana en Londres del 6 al 10 de julio. "Solicito su apoyo para garantizar su liberación en condiciones de seguridad", añadió.

Además, reafirmó su compromiso de colaborar con los Estados de abanderamiento, los Estados ribereños, los organismos regionales y el sector para garantizar la liberación de la gente de mar y poner fin a su calvario.

El secretario Instó a armadores y operadores a que tomaran todas las precauciones necesarias para proteger a las tripulaciones, lo que incluye implantar las mejores prácticas de gestión en materia de protección marítima y realizar evaluaciones exhaustivas de riesgos antes de transitar por la región.

Amenazas a la protección marítima

De acuerdo con la OMI, estos sucesos han puesto de manifiesto una tendencia al empeoramiento de la protección marítima mundial, especialmente en lo que respecta a la piratería y los robos a mano armada en el Mar Rojo y el Golfo de Adén.

Solo en los últimos tres meses, la OMI ha registrado 24 sucesos, tanto intentos como hechos consumados, de piratería y robos a mano armada en la región, en los que se han utilizado armas cada vez más peligrosas y se ha intensificado la violencia contra la gente de mar inocente.

A nivel mundial, los actos de piratería y robos a mano armada cometidos en el mar de los que se tuvo constancia aumentaron un 17% entre 2024 y 2025, pasando de 146 a 171.

Desde la OMI indicaron que siguen vigilando de cerca la situación y apoyando los esfuerzos regionales contra la piratería a través del Código de conducta de Djibouti y su Enmienda de Yeda, que reúne a 22 Estados ribereños e insulares del océano Índico occidental y el golfo de Adén con el fin de reforzar la cooperación en materia de protección marítima, así como iniciativas de creación de capacidad como el Proyecto del mar Rojo.

Consejo de la OMI

El Consejo celebra su 137º periodo de sesiones en la sede de la OMI en Londres, del 6 al 10 de julio. El Consejo es el órgano ejecutivo de la OMI y es responsable, bajo la Asamblea, de supervisar la labor de la Organización. El Consejo está compuesto por 40 Estados Miembros, elegidos por la Asamblea para un mandato de dos años.

Su orden del día incluye un punto con carácter permanente sobre la protección de las vías de navegación esenciales, en el que los Miembros debaten medidas colectivas en materia de protección marítima regional, operaciones contra la piratería y marcos de paso seguro en los puntos estratégicos de estrangulamiento marítimos a nivel mundial.

Por MundoMaritimo