El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, tras el secuestro del buque “Seamull” el 20 de agosto del 2026, declaró que los desafíos relacionados con el transporte marítimo van en aumento debido al reciente incremento de los sucesos de piratería en el Golfo de Adén. En esa línea dijo que, con el último secuestro, ya son seis las naves retenidas por piratas y asaltantes armados en unas aguas que se están “volviendo demasiado peligrosas para la gente de mar”, señaló.
Agregó que “más de 90 tripulantes inocentes se encuentran actualmente retenidos, con sus vidas sometidas a una incertidumbre y amenazas constantes, a menudo con acceso limitado a alimentos adecuados, agua potable, asistencia médica y otros servicios esenciales. Detrás de cada uno de ellos hay una familia que está pasando por una situación inimaginable, con muy poca información fiable sobre el bienestar de sus seres queridos”.
“Exijo la liberación inmediata e incondicional de todas las personas que se encuentran cautivas. Ningún tripulantes debería sufrir violencia, intimidación o explotación por el mero hecho de desempeñar su trabajo y mantener en marcha el comercio mundial. El empeoramiento de la situación de la protección marítima en la región exige una atención urgente. Aunque la atención internacional se ha centrado en otras zonas donde la tensión es mayor, no podemos permitir que el resurgimiento de la piratería en el Golfo de Adén y las aguas circundantes quede sin abordar. La seguridad y la protección de la gente de mar deben seguir siendo una prioridad mundial”, manifestó Domínguez.
Además, hizo un llamado a los Estados de abanderamiento y a los Estados ribereños para que se aseguren de que los buques pertenecientes a sus registros estén debidamente preparados para gestionar los riesgos de protección y de que las tripulaciones no se vean expuestas a peligros evitables. Esto incluye la implantación de las mejores prácticas de gestión del sector (BMP en materia de protección marítima) y las normativas pertinentes de la OMI, entre ellas la MSC.1/Circ.1601/Rev.2.
Domínguez añadió que la OMI seguirá apoyando los esfuerzos regionales liderados por los Estados ribereños para hacer frente a este recrudecimiento de la piratería, a través de iniciativas como el Código de conducta de Djibouti y su Enmienda de Yeda.
Finalmente, expresó que “la cooperación naval internacional sostenida sigue siendo esencial para proteger a la flota mercante y a la gente de mar que la integran. La comunidad internacional ya ha hecho frente con éxito a esta amenaza en otras ocasiones, y debe volver a hacerlo. Seguiré planteando esta importante cuestión en el seno de la familia de las Naciones Unidas y colaboraré con los gobiernos y todas las partes interesadas para evaluar cómo la OMI puede apoyar mejor los esfuerzos de colaboración destinados a reforzar la protección marítima y proteger a la gente de mar".
Por MundoMaritimo
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