El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, ha expresado sus condolencias y ha reiterado su incansable llamado a la comunidad internacional para que redoble sus esfuerzos en la protección de la gente de mar, tras las noticias sobre la muerte de cinco tripulantes durante una operación para liberar el buque secuestrado “Honour 25” en la región del Golfo de Adén.

El “Honour 25” fue uno de los tres buques liberados esta semana, junto con el “Seamull” (SIBU 1) y el “Eureka”, que permanecían en manos de piratas armados desde que fueron secuestrados entre abril y agosto de 2026, respectivamente.

El secretario general señaló que: "es preocupante tener que hacer estas declaraciones con tanta frecuencia, y aún más difícil expresar con palabras lo angustioso que resulta oír continuamente que la gente de mar pierde la vida simplemente por hacer su trabajo. Me entristece profundamente la noticia de la trágica pérdida de cinco tripulantes durante el rescate del ‘Honour 25’ el 29 de septiembre, en aguas de Somalia. Expreso mi más sincero pésame a sus familias, amigos y compañeros de tripulación”.

Agregó que “varios tripulantes resultaron gravemente heridos. Seguiré instando a todos los responsables de su cuidado y bienestar a que se aseguren de que reciban el tratamiento y el apoyo que necesitan mientras se recuperan de esta traumática experiencia".

Buques y gente de mar liberada

En esa línea señaló que hay cierto alivio al saber que los tripulantes que quedaban del “Honour 25” han sido liberados. Las tripulaciones de otros dos buques retenidos en la misma zona —el “Seamull” (también conocido como “Sibu 1”) y el “MT Eureka”— también fueron liberadas durante operaciones similares, dijo.

“Agradezco al Gobierno de Somalia los esfuerzos que ha realizado para lograr su liberación”, expresó Domímguez.

En total, 44 tripulantes fueron liberados de los tres buques, y sus gobiernos están colaborando ahora con los armadores de los buques y las autoridades competentes para organizar su repatriación.

“No debemos olvidar a los 22 tripulantes que siguen cautivos a bordo del ‘Asana’, que también fue secuestrado por piratas y ladrones armados a principios de este año. Hay que seguir haciendo todo lo posible para garantizar su liberación en condiciones de seguridad", puntualizó.

Poner fin a la piratería

El secretario general de la OMI, también realizó un llamado para poner fin a la piratería: “Ya nos hemos unido antes para poner fin a la piratería en esta región. Debemos volver a hacerlo —con una determinación renovada, una cooperación específica y los recursos necesarios— porque la gente de mar no deben tener que perder la vida por el servicio que prestan al mundo. Las medidas y las buenas prácticas ya existen y siguen siendo pertinentes; centrémonos en ponerlas en práctica".

Domínguez también destacó las conversaciones que mantuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada y en Bruselas a principios de este mes, donde garantizar la protección marítima fue un tema clave de interés común.

Instó a los gobiernos a presentar nuevas iniciativas, como el "Grupo de Amigos de la Seguridad y la Protección del Transporte Marítimo y de la Gente de Mar", ante la OMI para que se les dé el seguimiento adecuado, y destacó la importancia de las operaciones "EUNAVFOR Aspides" y "Atalanta" para salvaguardar la protección marítima en el Mar Rojo, el Golfo de Adén y la región del Océano Índico occidental.

Medidas de la OMI

La OMI sigue colaborando con las autoridades competentes, incluidos los Estados de abanderamiento de los buques en cuestión, para velar por la seguridad y el bienestar de la gente de mar, incluidos aquellos que siguen en cautividad.

La OMI sigue reforzando la capacidad de los países del océano Índico occidental y el Golfo de Adén para mejorar la protección marítima regional a través de la iniciativa del Código de conducta de Djibouti.

La OMI insta a los buques que operan en la región a que realicen evaluaciones exhaustivas de los riesgos de seguridad para evitar exponer a las tripulaciones a peligros evitables, y a que implanten las mejores prácticas de gestión elaboradas por el sector, así como las directrices pertinentes de la OMI.

Por MundoMaritimo