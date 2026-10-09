El retorno de las líneas navieras al Canal de Suez avanza con mayor rapidez de lo previsto, pese a que el beneficio económico directo frente a la ruta por el Cabo de Buena Esperanza resulta limitado y persisten riesgos de seguridad en el Mar Rojo.
Según un análisis de Drewry, el ahorro para una nave de 24.000 TEUs que opere un servicio entre Asia y Europa utilizando Suez en ambos sentidos sería de aproximadamente US$1 millón por itinerario redondo—trayecto de ida y retorno al puerto de origen—, equivalente a unos US$43 por espacio.
Sin embargo, la estimación no incorpora las primas de seguro contra riesgos de guerra ni eventuales descuentos ofrecidos por la Autoridad del Canal de Suez, dos variables que pueden modificar considerablemente el cálculo.
Drewry estima que, para un portacontenedores valorado en US$225 millones, una prima de riesgo de guerra equivalente a 0,3% del valor del casco agregaría unos US$1,35 millones al costo de un itinerario redondo con dos tránsitos por la zona considerada de riesgo. Una prima de 1% elevaría el costo adicional a US$4,5 millones, inclinando claramente la balanza económica hacia la ruta del Cabo.
En contraste, incluso un descuento de 15% en las tarifas del Canal representaría un ahorro de unos US$365.000 por dos tránsitos de un buque de 24.000 TEUs. La consultora señala que se han observado descuentos de hasta 25%, que elevarían el ahorro potencial a unos US$600.000.
Tiempo y capacidad, factores clave
Para Drewry, la explicación más convincente del retorno de las líneas navieras a Suez no está en el ahorro de combustible o peajes de un itinerario individual, sino en una decisión más amplia relacionada con capacidad, utilización de flota, tiempos de tránsito y competitividad de las redes.
La ruta por el Cabo de Buena Esperanza agrega miles de millas náuticas y, dependiendo del servicio, alrededor de una semana o más de navegación en cada sentido. El regreso a Suez permite que buques de gran capacidad realicen más viajes anuales y, al mismo tiempo, reduce la cantidad de naves necesarias para mantener frecuencias semanales.
“El tiempo tiene un valor considerable para una línea naviera”, sostiene Drewry, destacando que la reducción de los tiempos de navegación mejora la utilización de activos y la economía de los servicios.
Otro factor es la confiabilidad de los itinerarios. La ruta más extensa alrededor de África aumenta la exposición a condiciones meteorológicas adversas y acumula mayores posibilidades de retrasos. En este sentido, las navieras podrían estar aceptando una concentración de riesgo en Bab al-Mandab a cambio de reducir múltiples riesgos operacionales a lo largo de una ruta considerablemente más larga.
Retorno gradual
El análisis también apunta a un efecto competitivo. Si una línea naviera retorna a Suez mientras sus rivales continúan utilizando el Cabo, puede ofrecer tiempos de tránsito significativamente menores a precios similares, presionando a sus competidores a seguir el mismo camino.
Drewry ahora proyecta que el retorno a Suez comenzó a producirse durante julio y agosto de 2026 y que los tránsitos podrían alcanzar 80% de los niveles previos a las desviaciones hacia el Cabo de Buena Esperanza en febrero de 2027, manteniéndose en torno a ese nivel durante el horizonte de proyección.
No obstante, la consultora advierte que el regreso no implica una normalización completa del riesgo. La amenaza que llevó originalmente a las líneas navieras a abandonar el Mar Rojo no ha desaparecido y la situación en la costa de Yemen continúa siendo un factor de incertidumbre.
El riesgo, además, es asimétrico. “Mientras el ahorro de varios millones de dólares puede diluirse dentro de los resultados de una red global, un solo ataque exitoso contra un portacontenedores podría provocar víctimas, pérdida de carga, prolongadas interrupciones operativas y un impacto reputacional considerable”, señala Drewry.
Por ello, según Drewry, la decisión ya no puede reducirse a determinar si Suez es más barato que el Cabo en un itinerario redondo. El verdadero cálculo considera cuánto valor generan anualmente la recuperación de capacidad, menores tiempos de tránsito, mayor eficiencia de las redes y una posición competitiva más favorable frente al costo potencial de una nueva disrupción de seguridad.
Por MundoMaritimo
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