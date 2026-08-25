Durante el segundo encuentro anual del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto Talcahuano, fueron destacados los avances en la conexión de la Ruta Interportuaria con el puerto de San Vicente, así como el acceso Ferroviaro Norte.
Al respecto, el gerente general de Puertos de Talcahuano, Cristian Wulf, manifestó que “Valoramos las importantes novedades respecto a dos proyectos estratégicos de conectividad que agregarán eficiencia y competitividad a la región, como son la extensión de la Ruta Interportuaria y el Acceso Norte Ferroviario. Es relevante haber conocido los plazos de ejecución del tramo 2 (puerto San Vicente-rotonda Cementos Biobio) y que a fin de año se tendrá una definición por parte de la Dirección General de Concesiones con respecto al tramo 1 (rotonda Cementos Biobio con la actual Ruta Interportuaria). Respecto al Acceso Norte Ferroviario, es una buena noticia la confirmación de que todas las alternativas conectarán con el puerto de San Vicente”
Cabe recordar que la Ruta Interportuaria recibió la Recomendación Satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social en marzo y se informó que, dependiendo del tiempo que tomen las expropiaciones y de la disponibilidad presupuestaria, las obras del Tramo 2 (desde la Rotonda Biobío al puerto de San Vicente) podrían iniciarse entre 2027 y 2028 a cargo de la Dirección de Vialidad. En el caso del tramo 1 (desde la Ruta Interportuaria en su estado actual a la Rotonda Biobío, y que considera un paso sobre nivel), el modelo de ejecución aún está en análisis por parte de la Dirección General de Concesiones.
Al respecto, el secretario regional ministerial (seremi) de Obras Públicas, José Piña, indicó que “La conexión de la Ruta Inteportuaria y el puerto de San Vicente es un proyecto que está en desarrollo y que cuenta con la rentabilidad social adecuada para poderlo ejecutar. Por ello, se están generando todos los expedientes para expropiar los terrenos necesarios”,
Acceso Norte Ferroviario
La cita del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto Talcahuano también incluyó una exposición del estado de avance del estudio de prefactibilidad del Acceso Norte Ferroviario a Concepción, a cargo de la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (SECTRA) del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Informe cuyas alternativas de trazado contemplan que la vía férrea se conecte con el puerto de San Vicente a través de la Estación El Arenal.
“Hoy se presentó el estudio para el Acceso Norte Ferroviario a la Región del Biobío, que ya está en su segunda etapa. Este proyecto impactaría positivamente al consolidar un hub logístico, fortalecería la actividad portuaria mejorando los tiempos de repuesta para trasladar carga y ofrecería una alternativa para el transporte de pasajeros”, comentó el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Henry Campos.
“Lo que está sucediendo con el Acceso Norte Ferroviario es una gran noticia. Si bien es de largo plazo, pone en discusión una de las necesidades de nuestro puerto, tanto para el transporte de pasajeros como para el de carga. En paralelo, seguimos avanzando en que la Ruta Interportuaria sea una realidad pronto. Ambos proyectos son necesarios para mejorar el transporte y la logística y, sobre todo, dar más competencia y oportunidades de trabajo”, señaló por su parte, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra.
Cabe mencionar que el Consejo de Coordinación Ciudad Puerto Talcahuano espresidido por el Gobernador Regional del Biobío y también es integrado por el alcalde de Talcahuano, los seremis de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, el Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gore y el gerente general de Puertos de Talcahuano, en calidad de Secretario Ejecutivo.
Consejo Ciudad Puerto Talcahuano: Ruta Interportuaria, acceso norte ferroviario y zona de regulación de frecuencia marcaron última sesión
Puertos de Talcahuano participa en Cuenta Pública 2020 del Consejo Ciudad Puerto
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