Los logros de conectividad de 2025 y la importancia de este ítem en la agenda 2026 fueron el eje de la cuarta y última sesión del año del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto Talcahuano (CCCPT). “Pudimos dar cuenta de las iniciativas en curso de las cinco mesas de trabajo. En particular hicimos un zoom al proyecto de extensión de la Ruta Interportuaria, que espera lograr su RS -resolución favorable- antes de marzo para licitar el desarrollo de su primera etapa. También revisamos el avance del Acceso Norte Ferroviario, que debiera tener un enlace directo al puerto de San Vicente”, dijo Cristian Wulf, gerente general de Puertos de Talcahuano y Secretario Ejecutivo del CCCPT, detallando el balance de la Mesa de Trabajo “Proyectos estratégicos de conectividad”.

“Para mejorar la productividad del puerto y que tengamos más trabajo, pero también para que los impactos sean cada vez menores en nuestra ciudad, es clave mejorar la conectividad. Tenemos dos proyectos muy importantes, uno de ellos es la Ruta Interportuaria y otro es la conectividad interna, sobre todo los cruces ferroviarios. Se está avanzando y esperamos tener algunos resultados concretos en 2026”, evaluó Eduardo Saavedra, alcalde de Talcahuano.

Hugo Cautivó, biseremi de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, profundizó: “La conexión del puerto de San Vicente con la Ruta Interportuaria está en plena evaluación por el Ministerio de Desarrollo Social; estamos en la etapa final para obtener ese RS, estamos en la iteración respecto a las autorizaciones de servicios. Esperamos que a fin de mes podamos ingresar los antecedentes de algunas empresas que tienen que intervenir en materia de autorizaciones y obtener el RS antes que termine este periodo de gobierno. Así, el primer trimestre del próximo año esperamos tener noticias que nos den el pie para iniciar el proceso de expropiaciones durante 2026 y también la licitación de obras de la primera etapa”.

“Como Puertos de Talcahuano, estamos desarrollando un proyecto para instalar prontamente una zona de regulación de frecuencia, que agilice el acceso de camiones al puerto de San Vicente y aminore el impacto vial de la movilización de carga en la comunidad vecina”, agregó Cristian Wulf.

Nueva concesión de San Vicente y diagnóstico urbano

Sobre la mesa de trabajo “Nueva concesión (del puerto de San Vicente)”, el gerente general de Puertos de Talcahuano comentó que el objetivo de la empresa estatal es tener en las próximas semanas el proyecto definido y así continuar las siguientes etapas. Añadió que ya se iniciaron los estudios de caracterización de medio humano y ambiental del entorno, temática que se socializó hace unos días con las juntas de vecinos/as y organizaciones sociales.

Respecto a la mesa “Plan de gestión vial y seguridad”, además de la búsqueda de un terreno para la zona de regulación de frecuencia, Wulf precisó que tres de los cuatro cruces ferroviarios automatizados en instalación entre la Estación Arenal y el puerto de San Vicente comenzarán a operar en las próximas semanas. Además, ya se han redefinido las rutas de 4 servicios de líneas de locomoción colectiva para agilizar el tráfico.

En la mesa “Ciudad portuaria sostenible”, Wulf informó que se inició un “Diagnóstico urbano del sector Molo Blanco”, que de aquí a fines de marzo identificará potencialidades, restricciones y sinergias con los proyectos cercanos, formulando alternativas preliminares de desarrollo y una hoja de ruta para futuras inversiones.