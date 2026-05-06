Los puertos de Panamá movilizaron 2,35 millones de TEUs durante el primer trimestre del año, lo que representa una variación de -0,6% respecto a los 2,38 millones de TEUs registrados en el mismo período de 2025, según datos de la Autoridad Marítima de Panamá reportados por La Prensa.
A nivel de terminales, los mayores descensos se observaron en los puertos de Balboa y Cristóbal. Balboa movilizó 539.670 TEUs en el trimestre, lo que representa una caída de 18,2% frente a los 659.354 TEUs del año anterior. Cristóbal, en tanto, registró una disminución de 41%, pasando de 304.529 a 179.728 TEUs.
Estos resultados coinciden con el proceso de transición operativa iniciado tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company. Posteriormente, el gobierno otorgó concesiones temporales a nuevos operadores para ambas terminales.
Durante febrero, en pleno proceso de ajuste, Balboa movilizó 158.386 TEUs, un 20,8% menos que en 2025, mientras que en marzo la caída alcanzó 32,5%. En Cristóbal, el descenso fue de 40,3% en febrero y de 56,1% en marzo.
En contraste, otras terminales registraron incrementos. SSA Marine MIT, en Colón, movilizó 796.927 TEUs en el trimestre, un alza de 29,4%, mientras que Colón Container Terminal alcanzó 488.285 TEUs, con un crecimiento de 24,5%. Por su parte, PSA Panama International Terminal reportó una variación de -0,9%, con 341.395 TEUs.
A nivel general, el comportamiento trimestral mostró una evolución dispar. Enero inició con un incremento de 8,3% en la actividad portuaria, mientras que febrero registró una contracción de 2,7%, que se profundizó en marzo con una caída de 7,2%.
El ajuste en los volúmenes se produce en un contexto de tensiones geopolíticas ocasionadas por la guerra entre Estados Unidos e Irán, y menor dinamismo económico global, factores que inciden en los flujos de comercio exterior en América Latina. A nivel operativo, el Canal de Panamá experimentó un aumento en el tránsito de tanqueros, además de portacontenedores, graneleros y naves de carga rodante.
El transbordo, que concentra el 88,1% de la actividad portuaria del país, también mostró una disminución de 1,5% en el período, pasando de 2,10 millones de TEUs en 2025 a 2,07 millones en 2026. En febrero se registró el nivel más bajo, con 592.589 TEUs, frente a los 632.590 del mismo mes del año anterior, mientras que en marzo la actividad retrocedió 7,8%, totalizando 702.923 TEUs.
De acuerdo con la Cámara Marítima de Panamá, la diferencia total entre ambos períodos equivale a -14.876 TEUs, lo que describe como una variación marginal en el marco de una redistribución interna de la carga. En ese sentido, el gremio señaló que “el Sistema Portuario Nacional no pierde carga, la redistribuye”. En paralelo, el puerto de Bocas Fruit registró una disminución de 85,9% en su actividad, pasando de 51.258 TEUs a 7.230 TEUs en el primer trimestre.
Por MundoMaritimo
CK Hutchison califica como ilegal fin de concesiones en Balboa y Cristóbal tras toma estatal de ambas terminales
Puertos de Balboa y Cristóbal cayeron en movilización de TEUs, mientras que Manzanillo creció
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