Los puertos de Balboa y Cristóbal registraron caídas en la movilización de contenedores entre enero y abril de 2026, con variaciones de 16,4% y 41,6%, respectivamente, de acuerdo con cifras de la Autoridad Marítima de Panamá. En el mismo período, el sistema portuario nacional presentó un crecimiento marginal de 0,2% en TEUs.

El desempeño de ambas terminales se da en un contexto marcado por el proceso de transición operativa tras la declaración de inconstitucionalidad de los contratos de concesión vinculados al antiguo operador Panama Port Company (PPC) y el Estado panameño, lo que ha derivado en arbitrajes en curso.

Factores operativos y redistribución de cargas

La Estrella de Panamá apuntó que el especialista portuario Eduardo Lugo señaló que la disminución responde a una combinación de factores. Entre ellos, mencionó un período de transición operativa y reorganización interna que habría generado interrupciones temporales en la recepción de buques.

En relación con el impacto del conflicto legal, indicó que este tendría una incidencia más indirecta sobre la operación. “La caída refleja más una redistribución coyuntural del tráfico regional que una contracción estructural de la demanda”, afirmó Lugo.

Por su parte, Jorge Barnett, director de Georgia Tech Panamá, señaló que las redes marítimas globales presentan alta dinamización y que cualquier disrupción puede modificar los flujos hacia otras terminales. Según explicó, la transición operativa tuvo mayor impacto en febrero y marzo, mientras que abril mostró señales de estabilización en Balboa.

En el caso de Cristóbal, Barnett indicó que la terminal mantiene un rezago de 170 mil TEUs en lo que va del año, mientras otros puertos del Atlántico habrían captado un excedente de 300 mil TEUs.

Incertidumbre y competencia regional

El especialista Carlos González de La Lastra sostuvo que la caída no puede atribuirse exclusivamente a la decisión judicial que declaró inconstitucionales los contratos de concesión. Según indicó, la incertidumbre jurídica incide en la confianza de inversionistas y navieras, aunque también existen otros factores relevantes.

Entre ellos, destacó la redistribución de cargas hacia otras terminales del país, como el Manzanillo International Terminal, que habría incrementado sus volúmenes en el mismo período. A ello sumó factores externos como la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y la competencia de nuevos proyectos portuarios en la región, como el puerto de Chancay en Perú.

González también planteó la necesidad de ampliar el hinterland logístico de Panamá mediante proyectos de integración regional, como un eventual tren de frontera a frontera, con el objetivo de extender la cobertura de los puertos hacia Centroamérica y Suramérica.

Transición administrativa y operación de terminales

Tras la declaración de inconstitucionalidad de los contratos, ambos puertos pasaron a administración estatal mediante concesiones transitorias aprobadas por el Consejo de Gabinete por un plazo de hasta 18 meses. Balboa quedó bajo la administración de APMT Panamá, mientras que Cristóbal fue asignado a TIL Panamá.

Estas medidas contemplan la operación, mantenimiento y administración de las terminales mientras se prepara una nueva licitación para concesiones permanentes. El esquema contempla operadores distintos para cada puerto con el objetivo de mejorar la eficiencia y competitividad.

Por MundoMaritimo