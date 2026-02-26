La oficialización del término de la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, ha desencadenado una inmediata reacción del holding basado en Hong Kong, que calificó como ilegales tanto el fallo judicial como las acciones adoptadas por el Estado de Panamá.

Según detalló la compañía en una declaración, el 23 de febrero de 2026 “la República de Panamá ingresó físicamente de manera directa a los terminales de Balboa y Cristóbal (…) y asumió el control administrativo y operativo de los terminales de PPC en ambos puertos, excluyendo además a los representantes de PPC de dichas instalaciones”. Sostuvo además que esta medida “refleja la culminación de una campaña del Estado de Panamá contra PPC y el contrato de concesión durante el último año”.

En su declaración, CK Hutchison indicó también que representantes gubernamentales comunicaron en terreno que la concesión había dejado de existir y que PPC debía cesar sus operaciones, instruyendo que sus empleados “no debían comunicarse con PPC y que debían acatar las instrucciones del gobierno, bajo amenaza de persecución penal”. En este contexto, la compañía señaló que “las acciones e instrucciones del Estado de Panamá hicieron imposible que PPC continuara sus operaciones” y que, en consecuencia, “PPC cesó todas las actividades en los terminales de Balboa y Cristóbal el 23 de febrero de 2026”.

El grupo considera que “el Fallo, el Decreto Ejecutivo, la supuesta terminación de la concesión de PPC y la toma de los terminales son ilegales”, advirtiendo además que estas acciones “plantean riesgos graves para la operación, así como para la salud y la seguridad en los terminales”. En esa línea, PPC y CK Hutchison informaron que continuarán consultando con sus asesores legales respecto de “todas las vías de recurso disponibles, incluidos procedimientos legales adicionales a nivel nacional e internacional”.

Oficialización del fin de las concesiones

La medida se produce tras la publicación en Gaceta Oficial de Panamá del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato-ley vigente desde 1997 para la operación de ambos puertos ubicados en los extremos del Canal de Panamá, dejando sin efecto la base legal para que PPC continuara operando las terminales. Posteriormente, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tomó posesión de las instalaciones mediante un decreto de ocupación, precisando que la medida no implica expropiación y que los equipos continúan siendo propiedad de la concesionaria.

Desde el Ejecutivo, uno de los elementos centrales del anuncio fue la garantía de continuidad laboral para más de 7.000 trabajadores portuarios, junto con la estabilidad para proveedores y clientes. Asimismo, el Gobierno adelantó el inicio de una tercera etapa orientada a la convocatoria abierta y competitiva para nuevas concesiones portuarias, una en cada terminal, con el objetivo de estructurar procesos “transparentes, con reglas claras, estabilidad jurídica y condiciones que maximicen la inversión y el retorno para el Estado”.

Como parte del esquema transitorio, la Autoridad Marítima suscribió contratos temporales con APM Terminals para la operación del terminal de Balboa y con Terminal Investment Limited (TIL) para Cristóbal, mientras se desarrolla el proceso para seleccionar operadores definitivos.

En ese marco, APM Terminals Panamá informó que la fase de estabilización de las operaciones en Balboa “avanza de acuerdo con el plan de trabajo diseñado”, destacando que el 24 de febrero se retomó la recepción de contenedores de exportación y vacíos por garita. La compañía añadió que “la totalidad de los contenedores refrigerados con mercancía perecedera se mantienen conectados, con energía, y bajo monitoreo constante”.

En tanto, añadió que el personal avanza en la capacitación del nuevo sistema operativo “lo que asegura una transición fluida y eficiente en la gestión de datos y carga” y que, bajo la supervisión de la AMP, continúa con el inventario y auditoría de todos los activos con el fin de garantizar que cada equipo cumpla con los estándares necesarios para una operación estable.

