Puerto San Antonio y la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) realizaron el tercer Seminario “Desarrollo Normativo de la Gobernanza Portuaria”, que convocó a autoridades y actores clave del sistema logístico nacional para analizar los desafíos del sector a 28 años de la promulgación de la Ley 19.542.
En la jornada participaron la presidenta del Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas (SEP), Paulina Soriano, y el presidente del Directorio de Puerto San Antonio, Eduardo Abedrapo, quien subrayó la relevancia de evaluar los resultados de la implementación de la ley “que ha permitido un importante desarrollo del sector portuario en el país”. Además, expusieron el presidente de la Empresa Portuaria Austral, Gabriel Aldoney; el excontralor general de la República, Jorge Bermúdez; el exgerente general de San Antonio Terminal Internacional, Alberto Bórquez; y el consultor de Banco CAF y CEPAL, Octavio Doerr.
El gerente general de Puerto San Antonio, Ramón Castañeda, destacó que “en el contexto actual, Puerto San Antonio reafirma su compromiso con un sistema portuario sostenible y eficiente, asumiendo —a través de su Plan Estratégico— el desafío de liderar procesos que fortalezcan la transparencia, la integración logística y la competitividad. Esta mirada de futuro es clave para asegurar que el desarrollo portuario continúe aportando estratégicamente al crecimiento del país”.
Para Gabriel Aldoney la Ley 19.542 ha sido un instrumento eficiente, aunque considera “necesario mirar hacia el futuro y abordar mejoras”. En la misma línea, Jorge Bermúdez, dijo que se requiere avanzar en sostenibilidad ambiental, social y económica. “Esta actividad debe incorporar ese enfoque para proyectarse en el tiempo”, resaltó.
Octavio Doerr explicó que “la tarea del país es repensar cómo debe diseñarse el sistema portuario para los próximos 30 o 40 años. Esto requiere una mirada más amplia, más allá del recinto portuario, que permita adoptar una visión sistémica que incorpore factores que hoy determinan la competitividad: integración logística, corredores ferroviarios, sostenibilidad y diversas variables territoriales clave para el desarrollo del comercio exterior”.
Mientras Alberto Bórquez sostuvo que “si bien el modelo de concesiones chileno ha mostrado resultados muy satisfactorios, es evidente que debemos hacer ajustes y abordar brechas”, el profesor de la Facultad de Derecho de la PUCV, Osvaldo Urrutia, destacó que “resulta pertinente abrir un diálogo entre expertos y profesionales del sector para comenzar a debatir propuestas incipientes de mejora al sistema de gobernanza portuaria”.
En Puerto de San Antonio se realizó ceremonia ante pronta promulgación de la nueva Ley de Cabotaje
Rafael Durán, especialista en Derecho marítimo: "Chile no cuenta con una ley de puertos"
3716 compañías registradas, 50 países, 81 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.