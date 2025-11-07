El Puerto de San Antonio fue el escenario de la ceremonia de celebración de la pronta promulgación de la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, más conocida como Ley de Cabotaje, instancia que contó con la participación del ministro de Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz y el gerente general de la Empresa Portuaria San Antonio, Ramón Castañeda, entre otras autoridades.

Detalles de la Ley

De acuerdo con el Gobierno de Chile la ley impulsa la competitividad del país y permite una mayor eficiencia logística en el transporte de carga, reduciendo las emisiones y disminuyendo las tarifas del cabotaje marítimo de contenedores y otros costos asociados.

Además, la nueva Ley que está en trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República para posterior publicación, enfatiza la seguridad y soberanía nacional, ya que en su elaboración participó el Ministerio de Defensa y cuenta con una evaluación positiva de la Armada.

Se estima que la nueva Ley reducirá entre un 19% y 39% las tarifas de flete de contenedores y otros costos asociados, lo que representará un ahorro entre US$128 millones y US$267 millones al año. Además, la ley permitirá fortalecer la actividad en el norte del país con especial énfasis en el flujo de los puertos, y una mayor oferta del transporte terrestre de corta distancia, lo cual favorecerá principalmente a las pequeñas y medianas empresas importadoras y exportadoras.

Impresiones

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, señaló que “se trata de un nuevo marco regulatorio que logró navegar entre las legítimas aspiraciones y preocupaciones de múltiples actores que influyen en esta industria, manteniendo la regulación actual que prohíbe a las líneas navieras extranjeras realizar cabotaje en Chile, pero optimizando y flexibilizando el uso de las excepciones que la misma normativa contempla. Además, esta ley elimina las barreras de entrada a nuevos actores nacionales para mejorar la competencia, generando a su vez empleo y fomentando la marina mercante nacional”.

En tanto, el biministro de Economía, Fomento y Turismo, y Energía Álvaro García, aseguró que “La ley del cabotaje es una gran noticia económica para el país, porque hace más competitiva nuestras exportaciones, permite que exportemos más al resto del mundo, generemos mejores empleos en Chile y hace más baratas las importaciones, es decir los bienes que consumimos cotidianamente las familias”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Conecta Logística, Mabel Leva, señaló que “la Ley de Cabotaje es un paso extraordinariamente significativo en términos de eficiencia, resiliencia e integración. Permitirá, por ejemplo, mitigar los efectos de cierres temporales de los puertos, al poder movilizar carga de comercio exterior entre nuestros propios puertos. Y desde la mirada de la competitividad y la integración regional, abre nuevas oportunidades para fortalecer los corredores bioceánicos”.

Por su parte, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio indicó que “hoy celebramos un hito histórico para la logística y el comercio exterior de nuestro país. Esta iniciativa abre la puerta a una mayor eficiencia en el transporte de carga, lo que podría traducirse en reducciones de tarifas de flete y ahorros en la cadena logística, fortaleciendo la competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales”.

