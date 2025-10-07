Con 113 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados despachó el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, que busca modernizar y optimizar la regulación del cabotaje en Chile. De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), que lideró la iniciativa, junto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la nueva normativa permitirá una mayor eficiencia logística en el transporte marítimo de cargas, reducir las emisiones contaminantes y disminuir las tarifas del cabotaje de contenedores y otros costos asociados.

Asimismo, el MTT indicó que esta modificación a la ley tiene un especial énfasis en la seguridad y soberanía nacional, ya que fue elaborada con la participación del Ministerio de Defensa y cuenta con una evaluación positiva de la Armada.

Reducción de tarifas de flete

Entre los beneficios que implicará la nueva ley, según el MTT, figura una reducción de entre un 19% y 39% en la tarifa del flete de transporte marítimo de contenedores y otros costos asociados, lo que representa un ahorro cercano a los US$267 millones al año. Además, permitirá fortalecer la actividad en el norte del país con especial énfasis en el flujo de los puertos, y una mayor oferta del transporte terrestre de corta distancia. Esto ayudará principalmente a las medianas y pequeñas empresas importadoras y exportadoras que tienen menor capacidad de negociación con las navieras en comparación con las grandes compañías.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, aseguró que la ley permitirá el ingreso de inversión extranjera en el transporte de cargas, pero que “protege el cabotaje de las naves nacionales, principalmente aquellas que operan en el extremo sur”. Igualmente destacó que impulsará la economía y fortalecerá el empleo en Chile, así como su beneficio al medio ambiente, “ya que el transporte marítimo es casi un 70% más sustentable que otros modos”, aseguró

En tanto, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, aseguró que se trata de “una buena noticia para los exportadores y para los importadores, pero también para los bienes que compran los chilenos en el país, cuyo precio se van a ver disminuidos por el menor costo de transporte que tendrán”.

CAMPORT valora aprobación

Por su parte la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, CAMPORT, mediante una declaración, valoró la aprobación del proyecto de Ley de Cabotaje Marítimo en la Cámara de Diputados, “puesto que constituye un paso relevante en el objetivo de avanzar hacia una mayor eficiencia en la logística marítimo-portuaria, al reducir los costos del transporte de carga”.

El gremio destacó que Chile “este proyecto establece que los contenedores de comercio exterior lo siguen siendo durante todas las transferencias y trasbordos que se realicen en puertos chilenos, mientras no sean desaduanados. Con ello se evitan los transbordos y almacenaje en puertos fuera de Chile, como Callao (Perú), lo cual representa un impacto positivo para exportadores, importadores y consumidores, quienes podrán acceder a servicios más competitivos y a menores precios, aumentando con ello la competitividad del país”.

CAMPORT junto con sostener que este proyecto de ley es un avance para la promoción de un desarrollo logístico eficiente en Chile, admitió, sin embargo, que aún queda mucho por hacer en este campo. En ese sentido, hizo un llamado a los actores públicos y privados del sector a impulsar otras medidas fundamentales para el fortalecimiento de la actividad, entre ellas citó: “la concreción del próximo ciclo de concesiones, el mejoramiento de la infraestructura vial y ferroviaria de accesos a los puertos, y la reducción de los tiempos muertos en que los puertos no pueden operar por condiciones de mar desfavorables”.

Cabe destacar que, con su aprobación en la sala, el proyecto que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación queda listo para su promulgación por parte del Presidente Gabriel Boric y posterior publicación en el Diario Oficial.

Por MundoMaritimo