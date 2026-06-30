El incremento de los precios del combustible marino tras la escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos llevó a las líneas navieras a implementar recargos de emergencia por bunker (eBAF), generando preocupación entre los propietarios de carga por el riesgo de un eventual pago duplicado de los costos, según un análisis de Drewry.

De acuerdo con la consultora, los recargos relacionados con el combustible aumentaron significativamente debido a que comenzaron a aplicarse antes de que los mecanismos tradicionales de ajuste BAF reflejaran completamente el alza de los precios del bunker.

Según datos de Ship & Bunker citados por Drewry, el precio promedio mundial del VLSFO en cuatro puertos pasó de US$506 por tonelada métrica (TM) el 27 de febrero de 2026 a US$961,5/TM el 19 de marzo de 2026, representando un incremento cercano al 90% en menos de tres semanas.

Antes del conflicto, los niveles de BAF se habían mantenido relativamente estables. En las rutas Este-Oeste, el promedio aumentó desde US$449/FEU en el tercer trimestre de 2025 hasta US$470 en el cuarto trimestre, para luego disminuir a US$419 en el primer trimestre de 2026.

El impacto del aumento del precio del combustible marino comenzó a reflejarse en el segundo trimestre de 2026. Drewry señala que, mientras el BAF estándar cayó a US$406/FEUdebido a que las fórmulas de ajuste aún no incorporaban completamente el incremento del bunker, la aplicación del eBAF elevó los recargos totales asociados al combustible hasta US$798/FEU, casi duplicando el nivel del BAF base.

“La naturaleza rezagada de los cálculos del BAF implica que el impacto total del aumento de los precios del bunker se haga visible en el tercer trimestre de 2026”, indicó Drewry. Para ese periodo, la consultora estima que el BAF estándar aumentará a US$696/FEU, mientras que el costo total incluyendo eBAF alcanzaría US$1.088/FEU.

Preocupación por doble cobro de costos

Drewry explica que los mecanismos estándar de BAF están diseñados para capturar las variaciones en los precios del combustible y del petróleo, aunque con un desfase temporal. Por ello, la incorporación de recargos de emergencia generó inquietud entre los propietarios de carga, debido a que podría producirse una recuperación duplicada de los costos.

“Los mecanismos estándar de BAF están diseñados para capturar aumentos en los precios del bunker y del petróleo, aunque con un desfase temporal”, señaló la consultora, advirtiendo que la introducción de eBAF podría implicar que las líneas navieras recuperen primero los mayores costos mediante recargos de emergencia y posteriormente a través de los ajustes regulares del BAF.

En este contexto, Drewry destacó que Hapag-Lloyd acordó retirar sus recargos de combustible de emergencia una vez que el incremento del BAF entre en vigencia en julio, reafirmando su compromiso de evitar una doble recuperación de costos.

Menor respaldo para mantener recargos de emergencia

Según el análisis, la justificación para mantener los eBAF comienza a debilitarse debido a una menor presión sobre los mercados energéticos. Drewry señala que el acuerdo temporal entre Estados Unidos e Irán redujo, en principio, las preocupaciones inmediatas sobre nuevas interrupciones en los mercados de petróleo y combustibles marino, aunque cabe hacer notar que esto podrías cambiar luego de las nuevas hostilidades ocurridas en los últimos días.

La sensibilidad del combustible marino a la situación en Medio Oriente, quedó reflejada en el precio promedio mundial del VLSFO que, en cuatro puertos, descendió desde su máximo de US$961,5 por tonelada métrica registrado el 19 de marzo de 2026 hasta US$764,5 por tonelada métrica el 18 de junio de 2026, tras el acuerdo entre Irán y EE.UU.

Por MundoMaritimo