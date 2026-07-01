El alza de la demanda está marcando el transporte marítimo de contenedores. De acuerdo con información recogida por Reuters, el retail de Estados Unidos ha adelantado entre cuatro y seis semanas sus órdenes de temporada alta desde China para asegurar inventarios destinados a las ventas de Black Friday y Navidad antes de posibles incrementos de aranceles durante el segundo semestre.
Aunque la visita del presidente estadounidense Donald Trump a China permitió mantener una tregua comercial entre ambas potencias, la incertidumbre permanece elevada. El arancel universal de 10% aplicado por Washington en febrero vence el 24 de julio y se espera que sea reemplazado por nuevos gravámenes.
“Existe la expectativa de que los aranceles puedan volver a subir, o restaurarse a niveles anteriores, por lo que todos están apresurándose para ingresar bienes antes de que eso ocurra”, afirmó Tony Meng, gerente senior de ventas del freight forwarder XPD Global.
Este adelanto de los embarques ha modificado los patrones habituales de temporada alta. Normalmente, los pedidos alcanzan su mayor nivel entre julio y septiembre, pero las líneas navieras indicaron que los volúmenes registrados en mayo y junio superaron las expectativas, contribuyendo al aumento de los precios del transporte.
De hecho, las importaciones estadounidenses desde China crecieron 35% en mayo, después de un aumento de 11% en abril y una contracción en marzo. Este comportamiento podría mantenerse durante junio, aunque los efectos del adelanto de inventarios podrían moderarse posteriormente.
Maersk señaló a Reuters que el espacio para carga en la ruta China-Estados Unidos se ha reducido desde mediados de mayo debido a “una mayor demanda de clientes y reservas estacionales anticipadas”.
El impacto también se refleja en las tarifas de fletes. El World Container Index de Drewry mostró que las tarifas spot desde Shanghái a Nueva York alcanzaron los US$7.149/FEU al 25 de junio, un incremento de 6% semanal y 25% interanual. En la ruta Shanghái-Los Ángeles, el valor llegó a US$5.750/FEU, con un alza semanal de 12% y anual de 54%.
“Los importadores continúan adelantando embarques antes de posibles cambios arancelarios y mayores costos relacionados con el bunker”, indicó la consultora.
El contexto de tarifas elevadas también llevó a Maersk a actualizar sus expectativas financieras para 2026. La línea naviera elevó su previsión de EBITDA desde un rango de US$4.500 millones-US$7.000 millones a US$8.000 millones-US$10.000 millones, mientras que su proyección de EBIT pasó desde un rango entre -US$1.500 millones y US$1.000 millones a entre US$2.000 millones y US$4.000 millones.
Además, la línea naviera aumentó su estimación de crecimiento del volumen del mercado de contenedores para 2026 desde un rango de 2%-4% a 4%, reflejando el impacto de un entorno de fletes más favorable.
Por otro lado, el analista de la industria marítima Lars Jensen señaló que la evolución de la política arancelaria estadounidense continúa generando ajustes en distintos mercados. En este marco, el gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente los aranceles a las importaciones de fertilizantes fosfatados provenientes de Marruecos, tras declarar una emergencia relacionada con el suministro de fertilizantes.
En paralelo, destacó que las principales líneas navieras mantienen una postura cautelosa respecto al tránsito por el Estrecho de Ormuz debido a la incertidumbre en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Según su análisis, los operadores no han iniciado todavía una normalización del envío de buques hacia el Golfo Pérsico.
Por MundoMaritimo
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