Aunque el transporte marítimo de contenedores muestra señales de estabilización operativa, el impacto económico del bunker continúa siendo un factor determinante en la dinámica del sector. De acuerdo con Xeneta, al 30 de abril de 2026 las tarifas spot en las rutas desde Asia a Estados Unidos se mantienen elevadas: US$2.864/FEU a la Costa Oeste (USWC) y US$3.873/FEU hacia la Costa Este (USEC), aun significativamente por encima de los niveles previos a la crisis del Golfo Pérsico. En contraste, la ruta hacia Europa muestra una mayor corrección, con caídas mensuales de 10% hacia el norte del continente (US$2.528/FEU) y de 15% hacia el Mediterráneo (USE3.567/FEU).
Según Peter Sand, analista jefe de Xeneta, “las cadenas logísticas que las navieras han construido en torno a la disrupción en Medio Oriente […] están funcionando con suficiente regularidad como para que las tarifas spot comiencen a reflejar un entorno operativo más estable, aunque aún elevado”. No obstante, advierte que “el impacto del conflicto en Medio Oriente está haciendo la vida cada vez más complicada para los propietarios de carga”, quienes enfrentan simultáneamente disrupciones, tarifas altas y decisiones complejas en la negociación de contratos de largo plazo.
En paralelo, el World Container Index de Drewry (WCI) registró su tercera caída semanal consecutiva, descendiendo 1% hasta los US$2.216/FEU. Esta tendencia responde a una combinación de debilitamiento de la demanda y exceso de capacidad, factores que continúan ejerciendo presión a la baja sobre las tarifas, pese al contexto de costos elevados y riesgos geopolíticos. En la ruta Asia–Europa, las tarifas desde Shanghái a Génova y Róterdam se ubicaron en US$3.039/FEU y US$2.127/FEU, respectivamente.
Uno de los elementos más relevantes en la actual coyuntura es el fuerte incremento del precio del bunker. Según estimaciones del analista Lars Jensen, los precios del combustible marino aumentaron hasta un 75% en su punto máximo a inicios de abril y se mantienen en torno a un 60% por encima del ejercicio anterior en marzo-abril. De mantenerse esta tendencia, su costo anual en 2026 podría incrementarse en un 50%, lo que implicaría un aumento aproximado de US$20.000 millones para la industria en su conjunto.
A nivel de líneas navieras, el caso de Hapag-Lloyd resulta ilustrativo, ya que reportó un gasto cercano a US$2.900 millones en bunker y emisiones en 2025 —sin desagregar ambos conceptos—, por lo que un alza de esta magnitud podría traducirse en incrementos del orden de US$1.500 millones en sus costos anuales.
Este encarecimiento ha llevado a las compañías a implementar recargos como el Emergency Fuel Surcharge (EFS) y el Peak Season Surcharge (PSS). En este contexto, Drewry indica que MSC elevó el EFS en la ruta Asia–USEC desde US$430 a US$644/FEU, mientras CMA CGM introdujo un PSS de US$2.000/FEU. Estas medidas buscan trasladar parte del incremento de costos a los usuarios en un entorno aún volátil.
En el corto plazo, el mercado se mantiene altamente reactivo. “Las líneas navieras están ajustando activamente precios mediante EFS, PSS y niveles FAK más firmes, manteniendo el mercado dinámico pese a movimientos estables de buques”, señala Drewry.
En cuanto a la gestión de capacidad, las líneas navieras continúan utilizando cancelaciones de itinerarios (blank sailings) como herramienta de ajuste. Drewry proyecta alrededor de 43 cancelaciones entre las semanas 19 y 23 (mayo-junio), equivalentes a un 6% de los zarpes programados. Las disrupciones se concentran principalmente en las rutas Asia–Europa/Mediterráneo (42%) y Transpacífico hacia el este (40%). Asimismo, según Drewry, se anticipan reducciones de capacidad de hasta 10% mensual en Asia–Mediterráneo durante mayo.
No obstante, el 94% de los servicios programados continúa operando y las redes logísticas han logrado adaptarse a rutas más largas y complejas, lo cual es una señal de resiliencia.
Por MundoMaritimo
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