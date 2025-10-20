La Organización Marítima Internacional (OMI) debía aprobar en Londres el primer acuerdo global con metas obligatorias de reducción de emisiones para el transporte marítimo. Sin embargo, el proceso culminó en una abrupta suspensión de un año, luego de que Arabia Saudita presentara una moción para aplazar la votación, respaldada por Estados Unidos.

El presidente de la fallida sesión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC ES.2) de la OMI, Harry Conway, representante de Liberia, aclaró que la decisión “significa que el acuerdo no fue aprobado, ya que deben revisarse los plazos clave del tratado”. Con ello, se desactiva el calendario previsto para implementar regulaciones a partir de 2028, tras más de una década de negociaciones.

El viraje tuvo un trasfondo claramente político. El presidente estadounidense Donald Trump calificó el plan como una “estafa verde” y amenazó con aranceles a los países que lo apoyaran. Su secretario de Estado, Marco Rubio, celebró el desenlace como “una gran victoria para Trump”. De este modo, Estados Unidos y Arabia Saudita lograron alinear a varias economías dependientes del comercio con Washington, entre ellas China, Bahamas y Antigua y Barbuda, que cambiaron o suavizaron su posición inicial favorable al acuerdo.

El texto rechazado en la OMI establecía que a partir de 2028 los armadores deberían usar combustibles más limpios o pagar multas, en una hoja de ruta hacia 2050. Sin esas medidas, la OMI ha advertido que las emisiones del sector —hoy responsables del 3% de las emisiones globales— podrían aumentar entre 10% y 150% hacia 2050, impulsadas por el crecimiento del comercio marítimo que transporta el 90% de los bienes del mundo.

El ministro de Cambio Climático de Vanuatu, Ralph Regenvanu, calificó la maniobra saudí como “inaceptable dada la urgencia que enfrentamos ante el cambio climático acelerado”. Aun así, reconoció que el marco de Cero Emisiones Netas, pese a su limitada ambición, “representaba un paso significativo”.

Desde la industria, el secretario general de la Cámara Naviera Internacional, Thomas Kazakos, lamentó el bloqueo: “Estamos decepcionados de que los Estados miembros no hayan podido acordar un camino a seguir. La industria necesita claridad para poder realizar las inversiones”.

Consecuencias en el mercado y en la política

La falta de certeza es precisamente el punto central que observa Lars Jensen, analista de la industria marítima. Según señala, la postergación de un año “crea una nueva situación tanto en los negocios como en la política”. Si bien puede parecer un retraso menor en una estrategia hacia 2050, “el problema no es el año de demora, sino la incertidumbre sobre si volverá a posponerse”.

Esa duda, advierte, “hará más difícil convencer a los inversionistas para comprometerse con la producción de combustibles verdes” y podría retrasar decisiones clave de financiamiento. En ese escenario, el gas natural licuado (GNL) gana competitividad frente a los combustibles completamente verdes, al tiempo que “se otorga vida adicional a algunos buques muy antiguos”.

Jensen también prevé un efecto colateral regulatorio: “La situación aumenta la probabilidad de más iniciativas locales, como el ETS europeo o FuelEU Maritime, creando un panorama más complejo y superpuesto de legislaciones nacionales”. En otras palabras, el freno multilateral podría derivar en una fragmentación normativa, con regiones avanzando a ritmos distintos y generando distorsiones de mercado.

En el trasfondo, la decisión refleja el predominio de la geopolítica sobre la gobernanza ambiental. “Dado el resultado, esto parece tener más que ver con la geopolítica que con la política ambiental o marítima”, afirma Jensen.

Con el aplazamiento, se debilita el impulso para consolidar un marco global de descarbonización y se retrasa la señal que el sector necesitaba para canalizar inversiones sostenibles. La postergación no solo congela un acuerdo histórico: también siembra dudas sobre la viabilidad de un consenso internacional en un escenario de crecientes tensiones comerciales y nacionalismo energético.

