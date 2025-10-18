La Organización Marítima Internacional (OMI) acordó aplazar el período de sesiones extraordinario del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC), celebrado entre el 14 y el 17 de octubre de 2025, convocado para analizar la adopción del proyecto de enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL, que incluye el Marco de Emisiones Netas Nulas de la OMI y la creación de Fondo para la financiamiento de investigaciones en combustibles ecológicos.

Según informó la OMI, el periodo de sesiones extraordinario será reanudado dentro de 12 meses, mientras los Estados Miembros continúan trabajando para alcanzar un consenso sobre los aspectos técnicos y políticos del Marco.

La decisión generó diversas reacciones en el sector marítimo global, con organizaciones internacionales como Asociación Internacional de la Industria del Bunkering (IBIA), Transport & Environment (T&E), Global Maritime Forum, World Shipping Council (WSC) y la Cámara Marítima Internacional (ICS) expresando su apoyo al proceso de descarbonización, pero lamentando el retraso de la votación.

IBIA: preocupación por la falta de consenso

La Asociación Internacional de la Industria del Bunkering (IBIA) señaló que la sesión del MEPC evidenció que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la tarificación de emisiones siguen siendo temas políticamente sensibles para muchos países.

“La falta de consenso impidió avanzar en esta etapa, por lo que los proyectos de enmienda deberán ser revisados antes de volver a presentarse, quedando suspendidos por un año”, indicó la entidad.

IBIA recordó que, junto con otras asociaciones internacionales, esperaba un resultado diferente y que ya se encontraba trabajando en las normativas del Fondo para Cero Emisiones Netas (ZNF). “Sin embargo, la mayoría de los Estados Miembros no estaban preparados para seguir adelante, lo que impidió que el transporte marítimo se convirtiera en el primer sector con un marco regulatorio global para la descarbonización”, añadió.

Pese al revés, IBIA reafirmó su compromiso de continuar colaborando con la OMI y representar los intereses de toda la cadena de suministro de energía marítima.

T&E: el retraso genera incertidumbre

Para Transport & Environment, la decisión de aplazar la votación socava años de trabajo en la estrategia de la OMI para reducir las emisiones del transporte marítimo.

“Este retraso deja al sector marítimo a la deriva y en la incertidumbre. Pero también ha quedado claro que existe un fuerte deseo de limpiar la industria, incluso frente al acoso de Estados Unidos. El mundo no puede permitir que la intimidación y los intereses particulares dicten el ritmo de la acción climática”, afirmó Alison Shaw, gerente de OMI en T&E.

La organización advirtió que el aplazamiento traslada la votación a octubre de 2026, lo que podría retrasar la entrada en vigor del acuerdo hasta 2030, incluso si se aprueba el próximo año.

T&E instó a los Estados Miembros a no abandonar sus ambiciones y aprovechar este tiempo para fortalecer el Marco de Cero Emisiones Netas, incorporando incentivos para electrocombustibles verdes y mecanismos para evitar impactos ambientales negativos de los biocombustibles.

Global Maritime Forum: llamado a mantener el rumbo

El Global Maritime Forum calificó el aplazamiento como “un revés decepcionante, pero no el fin del camino” hacia la descarbonización del transporte marítimo.

“La suspensión por un año completo genera serias dificultades para cumplir con los plazos establecidos en el Marco de Cero Emisiones Netas acordado en abril y hará aún más difícil alcanzar los objetivos de descarbonización del sector”, señaló Jesse Fahnestock, director de descarbonización del organismo.

El foro hizo un llamado a los Estados Miembros a reafirmar su compromiso con el multilateralismo y continuar el desarrollo de normativas sólidas que permitan cumplir con la Estrategia de GEI de la OMI.

“Hacemos un llamado a la industria para que continúe explorando soluciones innovadoras de descarbonización, y a los Estados con visión de futuro a promover políticas ambiciosas que impulsen el progreso hacia un transporte marítimo con cero emisiones netas”, concluyó Fahnestock.

WSC: aprovechar el año para avanzar

El World Shipping Council (WSC) destacó la importancia de aprovechar el año adicional para cerrar brechas técnicas y políticas en el Marco de Cero Emisiones Netas.

La organización reconoció los esfuerzos de los Estados Miembros de la OMI por avanzar hacia un acuerdo global equitativo, señalando que un marco consensuado es esencial para garantizar condiciones de competencia justas en la transición energética.

“El lugar adecuado para alcanzar una solución global sigue siendo la OMI”, afirmó el WSC, reiterando su compromiso de colaborar con los gobiernos para fortalecer la coherencia regulatoria, apoyar la producción e infraestructura de combustibles renovables y mantener la transición energética en curso.

ICS: la industria necesita claridad

La Cámara Maritima Internacional (ICS) también manifestó su decepción ante la falta de acuerdo. “Estamos decepcionados de que los Estados Miembros no hayan logrado acordar un camino a seguir en esta reunión. La industria necesita claridad para realizar las inversiones necesarias que permitan descarbonizar el sector marítimo, en línea con los objetivos establecidos en la estrategia de GEI de la OMI”, declaró su secretario general, Thomas A. Kazakos.

La ICS reiteró su confianza en la OMI como el organismo más adecuado para desarrollar las regulaciones globales que requiere una industria con alcance mundial.

